Lucian Bode: 60% dintre cetăţenii care sosesc în frontieră nu au completat formularul electronic. Aceştia riscă amenzi între 2.000 şi 3.000 de lei

”La început a fost destul de îngrijorător procentul celor care ajungeau în frontieră in nu aveau PLF, aproximativ 76% în primele ore. Astăzi vorbim despre aproximativ 60% dintre cetăţenii care sosesc în frontieră şi nu completează PLF. Vom vedea câţi din 60% îl completează în următoarele 24 de ore”, a afirmat, marţi, ministru Lucian Bode.





Potrivit acestuia, sancţiunile vor fi primite prin poştă.





”Legea este foarte clară: în 24 de ore de la momentul intrării în frontieră şi ai declarat că nu ai PLF, DSP judeţeană, care primeşte informaţiile de la Frontieră, are acest drept de a face amendă contravenţională de la 2.000 şi 3.000 de lei pentru cel care nu completează acest PLF (...) DSP are acces la baza de date, vede în fiecare moment cetăţeanul care nu are PLF şi emite imediat sancţiunea şi o trimite prin poştă la adresa de domiciliu declarată la frontieră”, a explicat ministrul.





Potrivit acestuia, foarte mulţi cetăţeni care au intrat în ţară s-au grăbit să ajungă în România înainte de 20 decembrie, respectiv 120.000 - 160.000 pe zi.





”Duminică 204.000, luni 63.000. Odată cu intrarea în vigoare a PLF a scăzut de trei ori numărul persoanelor care vin în frontieră. Timpul de aşteptare s-a redus la 10 – 15 minute”, a mai declarat ministrul.





România a introdus, din 20 decembrie, obligaţia completării PLF pentru toate persoanele care intră în ţară.