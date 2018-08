„Let’s do it, Romania!“ Pe 15 septembrie, 1 milion de români sunt invitaţi să cureţe România de gunoaie

Unul dintre ambasadorii campaniei este solistul trupei Vunk, Cornel Ilie Foto: „Let`s Do It, Romania!“

„Let`s Do It, Romania!“ îşi propune să organizeze cea mai ambiţioasă acţiune civică de până acum: implicarea unui milion de persoane pe 15 septembrie, când are loc World Cleanup Day, au anunţat organizatorii într-o conferinţă de presă susţinută marţi, 14 august.

La nivel internaţional, mişcarea va uni 150 de ţări care vor face curăţenie în aceeaşi zi. Obiectivul campaniei este de a mobiliza 5% din populaţia globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate. Astfel, în România, „Let`s Do It, Romania!“ îşi propune să mobilizeze un milion de persoane care să cureţe ţara de gunoaie.

Înscrierea pentru Ziua de Curăţenie Naţională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscrişi vor putea să-şi aleagă zonele pe care le curăţă prin intermediul aplicaţiei World Cleanup.

„Let`s Do It, Romania! este cunoscută în România ca fiind cea mai mare mişcare socială, cu peste 1 400 000 de voluntari mobilizaţi şi 18 000 de tone de deşeuri curăţate. Acest nou obiectiv îndrăzneţ de a strânge 1 milion de români pentru 15 septembrie înseamnă, pe de o parte, o şansă de a curăţa România, iar pe de altă parte, un pas important în coagularea unei comunităţi de români activi şi conectaţi, viziunea noastră încă din 2009. Noi credem mult în acest spirit de Doer, pe care îl promovăm de la prima acţiune – acţionează şi contribuie la rezolvarea problemelor care te deranjează, pentru că România ne priveşte pe toţi.“ a declarat Ionuţ Iordăchescu, project manager al organizaţiei, într-un comunicat de presă al organizaţiei.

Adrian Despot este, de asemenea, un susţinător al campaniei „Let`s Do It, Romania!“



Organizatorii se bazează pe o reţea de 200 de voluntari din 41 de judeţe, care vor promova şi convinge oamenii să iasă la marea ecologizare. La nivelul societăţii civile, 56 de organizaţii neguvernamentale şi grupuri civice din România - care reunesc zeci de mii de copii, tineri şi adulţi implicaţi şi sute de mii de beneficiari - şi-au asumat împreună susţinerea Zilei de Curăţenie Naţională.

Pe 15 septembrie, vrem ca 1 milion de oameni să se unească într-un singur scop, acela de a face curat în toată România. Anca Baniţă, manager Comunicare „Let's Do It, Romania!“

Portofoliul de parteneri ai „Let's Do It, Romania!“ mai cuprinde cuprinde 11 autorităţi centrale, 50 de companii, 56 de parteneri ONG, precum şi Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerul Sănătăţii.

Totodată, la ora actuală, există Harta deşeurilor, aplicaţia World Cleanup fiind prima bază de date despre deşeuri existentă la nivel internaţional. În prezent, Harta deşeurilor cuprinde 1.600 de mormane de gunoi răspândite în întreaga ţară. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay. Oganizatorii anunţă că pun în joc premii în valoare de 17.250 lei pentru cei mai implicaţi voluntari.

Deşeuri semnalizate prin aplicaţia World Cleanup





Mişcarea a debutat în Estonia

Conform datelor oficiale ale „Let's Do It, Romania!“, până astăzi, în toate acţiunile din ultimii şapte ani au fost colectate 18.000 de tone de deşeuri, fiind derulate, în acelaşi timp, 400 de campanii de conştientizare. Din totalul voluntarilor implicaţi, 797.000 au fost elevi.



La nivel global, începând din 2008, peste 20 de milioane de oameni din 113 ţări au luat parte la campania „Let's Do It...“. Mişcarea a debutat în Estonia, în anul 2008, unde în numai cinci ore, 50.000 de voluntari au adunat 10.000 de tone de deşeuri.

Un român produce 254 kg de deşeuri pe an

Statisticile arată că, în prezent, un român produce 254 kg de deşeuri pe an, din care mai puţin de 10% este reciclată. În plus, puţin peste 3% dintre români se implică în acţiuni de curăţenie sau colectează selectiv deşeurile.