Let’s Do It, Romania! Românii vor participa la Ziua Curăţeniei Naţionale pe 21 septembrie

Românii vor începe sâmbătă, 21 septembrie, marea curăţenie naţională, în cadrul „Let’s Do It, România!”, una din cele mai mari mişcări sociale din ţara noastră. Simultan, milioane de oameni din peste 150 de ţări iau parte la mobilizarea „World Cleanup Day”, informează replicaonline.ro.

Locaţiile în care se va desfăşura activitatea de anul acesta urmează să fie afişate pe site-ul grupării civice susţinută de Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi câteva personalităţi din România printre care şi câţiva artişti.

Pentru acţiune, voluntarii vor beneficia de echipament corespunzător: mănuşi, saci, trusă medicală pentru eventuale accidente, mâncare, apă şi, desigur, şerveţele şi soluţii dezinfectante.

Fiecare participant va semna un contract de voluntariat şi o fişă a voluntarului. Participanţii minori vor trebui să prezinte o declaraţie semnată de parinte/tutorele legal/cadru didactic şi mai mult decât atât, vor avea reguli foarte stricte cu privire la tipurile deşeurilor pe care le vor putea colecta.

Mişcarea Let’s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională Let’s Do It World! încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curăţenie Naţională în 2018.

Din 2010 şi până în prezent, “Let’s Do It, Romania!” a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică, fiind curăţate 18.000 de tone de deşeuri.

