Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! îşi propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curăţenie Naţională se face pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscrişi vor putea să-şi aleagă zonele pe care le curăţă prin intermediul aplicaţiei World Cleanup.

“Let`s Do It, Romania! este cunoscută în România ca fiind cea mai mare mişcare socială, cu peste 1 400 000 de voluntari mobilizaţi şi 18 000 de tone de deşeuri curăţate. Acest nou obiectiv îndrăzneţ de a strânge 1 milion de români pentru 15 septembrie înseamnă, pe de o parte, o şansă de a curăţa România, iar pe de altă parte, un pas important în coagularea unei comunităţi de români activi şi conectaţi, viziunea noastră încă din 2009. Noi credem mult în acest spirit de Doer, pe care îl promovăm de la prima acţiune - acţionează şi contribuie la rezolvarea problemelor care te deranjează, pentru că România ne priveşte pe toţi.” a declarat Ionuţ Iordăchescu, Project Manager.

Partenerii “Let`s Do It, Romania!”

Partenerul principal al campaniei este Kaufland România, care susţine organizaţia încă din 2010.

”Kaufland România se implică în cele mai importante direcţii cu rol esenţial în dezvoltarea societăţii, protecţia mediului fiind una dintre acestea. Anual investim peste cinci milioane de euro în comunitate, prin proiectele derulate alături de ONG-uri, iar programele de responsabilitate socială reprezintă o componentă cheie în strategia companiei. De “Let’s Do It, Romania” ne leagă o prietenie veche, suntem alături de ei de peste opt ani şi mă bucur că putem sprijini campaniile lor naţionale de educaţie ecologică, în calitate de partener strategic. Am încredere că, pe 15 septembrie, cât mai mulţi români ni se va alătura, în cea mai ambiţioasă mişcare civică de pe Glob ”, declară Valer Hancaş, Director Comunicare & Corporate Affairs Kaufland România.

În total, 50 de companii sprijină iniţiativa.

Partenerii instituţionali în România sunt Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert şi Antreprenoriat, Jandarmeria Română, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Municipiilor din România.

„Să mobilizezi 1 milion de oameni, într-o singură zi, poate părea un obiectiv aproape imposibil, însă cei de la Let’s Do It, Romania! ne-au demonstrat, nu doar o dată, că au această capacitate, de a-i uni pe români pentru un scop nobil. Pentru Ministerul Mediului, marea acţiune de curăţenie din 15 septembrie reprezintă o oportunitate extraordinară de a amplifica, la nivel naţional, însemnătatea anului 2018, ca an de start pentru colectare selectivă, reciclare şi economie circulară! Haideţi să demonstrăm comunităţii internaţionale că România, la 100 de ani de la Marea Unire, are capacitatea să îşi mobilizeze cetăţenii pentru acest obiectiv important, care ne poate marca viitorul şi poate arăta lumii întregi în ce fel de ţară vrem să trăim” a declarat Graţiela Gavrilescu, Ministrul Mediului.

La nivelul societăţii civile, 56 de organizaţii neguvernamentale şi grupuri civice din România, reunind zeci de mii de copii, tineri şi adulţi implicaţi şi sute de mii de beneficiari şi-au asumat împreună susţinerea Zilei de Curăţenie Naţională, prin memorandumul semnat în luna iulie.

Deşeuri semnalizate prin aplicaţia World Cleanup

Voluntarii mobilizaţi pe 15 septembrie vor curăţa deşeuri a căror cartare sau identificare a mormanelor de deşeuri se realizează cu aplicaţia de mobil World Cleanup. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay. Cei care contribuie la Harta Deşeurilor pot câştiga premii în valoare de 17 250 de RON, precum laptop-uri, smartphone-uri şi o excursie pentru 2 persoane în România. Cartarea se va încheia pe 2 septembrie, iar până acum au fost încărcate pe hartă 1600 de mormane de deşeuri.

Toate zonele cu deşeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deşeuri dezvoltată la scală internaţională. Aceasta cuprinde informaţii despre loc, tipuri, originea deşeurilor pentru analiză şi pentru a arăta progresul realizat.

Reţeaua Let`s Do It, Romania! cuprinde echipe locale în cele 41 de judeţe, 200 de voluntari fiind parte din organizarea campaniei.

Mişcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curăţenie Naţională în 2018.

Kaufland România, partenerul principal al iniţiativei, este o companie responsabilă, pe deplin conştientă de importanţa, influenţa şi impactul pe care le are activitatea sa asupra mediului înconjurător. De aceea, se concentrează pe gestionarea sustenabilă a resurselor naturale.

Cifre relevante despre situaţia deşeurilor în România şi în lume

Cel puţin jumătate din cantitatea de plastic care există astăzi a fost produsă în ultimii 15 ani (National Geographic, iunie 2018)





Deşeurile din plastic tind să se acumuleze în mijlocul oceanelor. “Insula” din Oceanul Pacific este estimată că ar fi de aproximativ 3 ori dimensiunea Franţei (între 700,000 şi 1,6 million km2)





În fiecare an, 4,8-12,7 milioane de tone de plastic ajung în oceane din râuri şi zone de coastă. Asta înseamnă 15 saci de plastic pentru fiecare metru de coastă din lume. Dacă tot acest plastic ar fi pus în camioane, linia formată din acestea ar înconjura planeta de 24 de ori (Jemma Jambeck, Universitatea Georgia, 2015)





Din tot plasticul produs vreodată, doar 9% a fost reciclat (Jemma Jambeck, National Geographic, 2018)





Mai mult de 3,5 miliarde de oameni nu au acces la cel mai elementar sistem de gestiune a deşeurilor (ISWA, Globalization and Waste Management, 2012)





Un român produce anual 254 kg de deşeuri menajere pe an şi mai puţin de 10% sunt reciclate, în vreme ce media UE este de 28%, potrivit celor mai recente date ale organismului Uniunii Europene pentru statistică, Eurostat