UPDATE Un asistent, ameninţat după dezvăluirile de la Spitalul Universitar

UPDATE Asistentul medical, Daniel Simion, cel care a făcut mai multe acuzaţii la adresa conducerii şi cel care a publicat fotografii cu faptul că spitalul a fost aprovizionat cu materiale sanitare ieri, după dezvăluirile personalului medical, spune că a fost ameninţat pentru că a publicat pe contul său de Facebook o fotografie cu o masă de operaţii ruptă. Mai mult, asistentul susţine că va fi dat în judecată pentru calomnie.

„Da, au venit camioane, se descarcă maşini... Sunt poze trimise de la colegii mei, în momentul în care se decărcau aceste materiale”, a declarat Daniel Simion, asistent medical, pe contul său de Facebook.

Scandal la cel mai mare spital de urgenţă din Capitală, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB), unde mai mulţi angajaţi au ieşit să protesteze în curtea unităţii sanitare, reclamând condiţiile improprii în care sunt nevoiţi să îşi desfăşoare activitatea, dar şi faptul că erau puşi în situaţia de a opta între tichetele de vacanţă sau diminuarea la minim a sporului pentru condiţii de muncă.

Lipsa dezinfectanţilor, investiţiile nefinalizate, instrumentarul spălat cu apă şi săpun lichid în loc de substanţe dedicate sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă zi de zi asistenţii medicali şi infirmierii care au protestat spontan în faţa spitalului. La scurt timp de la izbucnirea scandalului, Ministerul Sănătăţii a trimis Corpul de Control şi Direcţia de Sănătate Publică la unitatea sanitară pentru a verifica spusele asistenţilor.

„Eu ştiu că există dezinfectant în spital şi am această certitudine, după cheltuielile pe care ni le transmite spitalul. Dacă vom avea o dovadă că nu îi lasă pe asistenţi să folosească dezinfectanţii vom lua şi măsuri”, au explicat, pentru „Adevărul”, oficiali din Ministerul Sănătăţii.

Chirurg: „Nu am dus lipsă de dezinfectanţi”

De cealaltă parte, medici din unitatea sanitară spun că nu au dus lipsă de dezinfectanţi pe secţie sau în sălile de operaţie ori în sălile de pansamente, întărind spusele conducerii unităţii medicale care afirmă că există inclusiv solicitări de transfer de medicamente şi materiale sanitare către alte instituţii, inclusiv private. Mai mult, Adriana Nica, managerul spitalului, spune că nicio sesizare scrisă nu a fost adresată conducerii de grupul de protestatari.

„Se face o evidenţă mult mai strictă a consumului, dar nu mi s-a întâmplat să am nevoie de ceva anume pentru o operaţie şi să nu primesc ceea ce am cerut. Pacienţii care vin aici sunt trataţi. Evident că sunt lucruri care trebuie corectate, nu e o plăcere să operezi în condiţiile pe care ni le oferă acum unele săli de operaţie, dar nu pot să spun că am adus de acasă materiale sanitare şi nici ca instrumentarul de pe secţia mea să fie spălat cu săpun lichid. Avem betadină, sunt momente când cer şi cloherxidină, folosim dezinfectanţi şi la sala de pansamente”, a declarat, pentru „Adevărul”, unul dintre chirurgii spitalului.

În ceea ce priveşte renunţarea la voucherele de vacanţă pentru obţinerea sporului maxim pentru condiţiile de muncă, medicul a explicat că s-a renunţat la această idee vehiculată de conducerea spitalului. „Până la urmă s-a renunţat la demers”, a conchis sursa citată.