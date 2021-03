Ion Iliescu a fost vaccinat împotriva SARS-CoV-2 în ziua în care a împlinit 91 de ani. Fostul preşedinte: „Nu am resimţit ceva după vaccinare”

„M-am vaccinat şi m-am simţit bine. Nici nu am resimţit ceva după vaccinare. Pentru vârsta pe care o am, mă simt bine”, a anunţat fostul preşedinte, la Realitatea PLUS.

Ion Iliescu spune că urmăreşte cu interes ce se întâmplă în PSD şi că ar vrea mai mult de la Partidul Social Democrat, transmite Digi24

„Nu aş vrea să fac aprecieri care să influenţeze în vreun fel părerea oamenilor şi situaţia din partid. Urmăresc cu interes, mi-aş dori mai mult, dar nu vreau să fac aprecieri. Din păcate nu sunt prezent în activitatea conducerii de partid. De la distanţă urmăresc. Doar ce se scrie în presă, nu am o relaţie nemijlocită cu conducerea actuală şi nu vreau să fac aprecieri”, spune Iliescu.

Acesta a mai precizat că nu este mulţumit de coaliţia de guvernare şi că situaţia în care se află ţara „necesita o comunicare mai deschisă între forţele politice şi între cetăţeni şi factorii sociali”.