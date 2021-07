Iohannis, despre gestionarea răspândirii variantei Delta: Nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da

Mai multe ţări au început să adopte noi măsuri şi să impună restricţii odată ce varianta Delta a coronavirusului a devenit tot mai prezentă.

Despre o eventuală înăsprire a măsurilor în România, preşedintele a spus joi: „Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum: ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare”.

El a subliniat: „La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”.