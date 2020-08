INTERVIU Bogdan Micu, activist de mediu: „Cazurile de pădurari ucişi se vor repeta, pentru că designul pazei este greşit“

Cum de s-au rel uat discuţiile în acest sens? Te-a căutat Alexe sau tu pe el?

Da, presiuni se fac constant şi în multe moduri. În primul rând, ce am păţit, am păţit în 2016 şi acum, şi nu între, ceea ce arată că este direcţionat către activitatea mea în domeniul silviculturii. De obicei, se încearcă o discreditare cu tot felul de fake news -uri. Au spus că sunt omul americanilor, care a venit să fure resursele ţării, că sunt spion, că sunt al lui Cioloş şi am venit să-mi fac agendă politică pentru că vreau să candidez. Când te apuci să zgândăreşti rahatul, miroase. Şi, ţi-o spun pe-a dreaptă,

Da, presiuni se fac constant şi în multe moduri. În primul rând, ce am păţit, am păţit în 2016 şi acum, şi nu între, ceea ce arată că este direcţionat către activitatea mea în domeniul silviculturii. De obicei, se încearcă o discreditare cu tot felul de fake news -uri. Au spus că sunt omul americanilor, care a venit să fure resursele ţării, că sunt spion, că sunt al lui Cioloş şi am venit să-mi fac agendă politică pentru că vreau să candidez. Când te apuci să zgândăreşti rahatul, miroase. Şi, ţi-o spun pe-a dreaptă, este un rahat în sistem... (râde) .

După părerea mea, sarcina de pază care este pusă pe umerii pădurarilor este disproporţionat de mare faţă de riscul pe care şi-l asumă. Adică, un pădurar are 500 de hectare în pază şi este un om care, de multe ori, nu e echipat cu nimic, are doar un telefon la el. Nu cred că este abordarea corectă, nu cred că aşa ar trebui făcută paza pădurilor.

După părerea mea, sarcina de pază care este pusă pe umerii pădurarilor este disproporţionat de mare faţă de riscul pe care şi-l asumă. Adică, un pădurar are 500 de hectare în pază şi este un om care, de multe ori, nu e echipat cu nimic, are doar un telefon la el. Nu cred că este abordarea corectă, nu cred că aşa ar trebui făcută paza pădurilor.

Nu am făcut Inspectorul Vânătorii pentru că am avut o rezistenţă extrem de mare de la vânători. Ţin minte că am făcut o dezbatere publică în care să discutăm – cum s-ar face autorizaţia digitală, cum s-ar anunţa ce s-a vânat – şi mai că n-am ieşit bătut din dezbaterea aia. Vânătorii sunt foarte mulţumiţi cu status quo-ul.

Nu am făcut Inspectorul Vânătorii pentru că am avut o rezistenţă extrem de mare de la vânători. Ţin minte că am făcut o dezbatere publică în care să discutăm – cum s-ar face autorizaţia digitală, cum s-ar anunţa ce s-a vânat – şi mai că n-am ieşit bătut din dezbaterea aia. Vânătorii sunt foarte mulţumiţi cu status quo-ul.

Da, sunt alte două proiecte pe care le-am început tot în 2016, dar care au fost îngropate odată cu concedierea mea. Nu am făcut Inspectorul Vânătorii pentru că am avut o rezistenţă extrem de mare de la vânători. Ţin minte că am făcut o dezbatere publică în care să discutăm – cum s-ar face autorizaţia digitală, cum s-ar anunţa ce s-a vânat – şi mai că n-am ieşit bătut din dezbaterea aia. Vânătorii sunt foarte mulţumiţi cu status quo-ul. Au fost şi foarte multe voci printre ei care spuneau: „Nu e OK, chiar noi nu suntem mulţumiţi, că trebuie să facem nu-ştiu-câte hârtii ca să ne luăm autorizaţie de vânătoare“. În loc s-o ia digital, pe telefon... Dar, oricum, fiind şi an electoral, am vrut să evit represaliile la adresa mea – Inspectorul Pădurilor era mai important decât al vânătorilor.

Cu Inspectorul Balastierelor ai fost mai norocos?

Da, n-am simţit vreo reticenţă sau oprelişte în direcţia asta. Am primit nişte mici sugestii, că anumite bucăţi n-ar trebui digitalizate, de pildă. Dar ce-am făcut într-o primă fază – digitalizarea autorităţii de exploatare, digitalizarea volumului scos – sunt lucruri foarte importante. Pentru că, acum, ei îşi iau autorizaţie de exploatare şi scot din aia de 20 de ori cât au volumul autorizat, că apa trece, umple, nu ştim, nu se vede. Asta se poate rezolva uşor, pe aceeaşi filosofie ca la păduri, chiar mult mai uşor, că ştii exact de unde scoţi şi cât scoţi. Pe Inspectorul Balastierelor am avut susţinere totală, e doar o chestiune de timp.

Tot cu STS ai dezvoltat aplicaţia?

Am vrut să evit alte posibile scandaluri, cum a fost ăla cu Indaco, şi n-am mai vrut nici să mă încurc cu STS-ul, care e o altă instituţie greoaie. Aşa că am apelat la Universitatea Transilvania, unde am găsit nişte studenţi programatori chiar foarte buni, care au fost dispuşi să-l facă pe post d

e licenţă. După ce termină, o donează la minister şi el poate s-o exploateze.

Eşti unul dintre protagoniştii documentarului „Lemn“, realizat de Monica Lăzurean-Gorgan,

Ebba Sinzinger şi Michaela Kirst. Cum ai ajuns să faci parte din el?

Când încă lucram la dezvoltarea conceptuală a SUMAL, ministrul mi-a cerut să mă întâlnesc cu Alexander von Bismarck (n.r. – directorul ONG-ului Environmental Investigation Agency, care investighează criminalitatea de mediu). El voia să vadă ceva tăieri ilegale prin Făgăraş şi m-a chemat şi pe mine, în ideea în care să-i povestesc despre ideile mele şi să vedem ce părere are. În primă instanţă, a fost sceptic, n-a crezut c-o să reuşim. I s-a părut că sunt total nerealist. Sincer, chiar eram, mai ales că nu aveam experienţă. El a zis că politicul n-o să mă lase să fac genul ăsta de dezvoltare, că industria se va opune. Aşa s-a şi întâmplat. După ce-am reuşit să dau drumul la Inspectorul Pădurii şi a devenit cunoscut totul, cei care lucrau la documentar m-au contactat şi au zis: „Hai să încercăm să lucrăm împreună“. Şi am lucrat.