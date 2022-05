Institutul Fundeni - Fetiţa de 5 ani care a primit transplantul de ficat este în terapie intensivă cu stare generală în ameliorare, stabilă, sedată, încă intubată şi ventilată

"Pacienta este în terapie intensivă cu stare generală în ameliorare, stabilă, sedată, încă intubată şi ventilată mecanic, dar în proces de încercare a desprinderii de pe aparatul de respiratie. Este hemodiafiltrata continuu si a primit postoperator doua sedinte de plasmafereza terapeutica. Ficatul este functional, analizele sunt in ameliorare. Evoluţia lent favorabilă se datorează statusului de denutriţie al pacientei, severităţii bolii hepatice pentru care a necesitat transplant hepatic în urgenţă şi unor infecţii virale din antecedentele recente care au impact immunologic si hematologic", explică medicii de la Institutul Fundeni..





Fetiţa se află sub un tratament medicamentos complex, care cuprinde medicatie imunosupresoare, antibioprofilaxie si antibioterapie complexă, primeşte nutriţie enterală şi parenterală şi sesiuni de kinetoterapie pasiva.





Medicul Dana Tomescu, şef secţia ATI din Institutul Clinic Fundenia declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că, imediat după intervenţia chirurgicală, fetiţa de 5 ani cu hepatită care a fost supusă unui transplant de ficat a trecut prin momente dificile.





”Întotdeauna suntem rezervaţi în prognostic. Am avut o perioadă extrem de dificilă în managementul fetiţei, imediat după ce s-a pus noua grefă, în sensul că grefa respectivă, deci fragmentul pe care l-a primit, a avut o întârziere de funcţie care a fost un fel de siderare, ca să spun aşa, se numeşte scanning al grefei. A fost o perioadă în care a necesitat, în continuare, măsuri extrem de invazive de terapie intensivă. (...) A avut o perioadă în care sângele nu s-a coagulat, extrem de hipotermă, deci a fost un moment chiar foarte dificil. Dar după terapia intensivă făcută, după ce a ajuns şi în reanimare şi am continuat cu măsurile de terapie intensivă, în acest moment suntem optimişti, deci şi-a reluat diureza. Grefa funcţionează, parametrii de coagulare s-au normalizat în urma măsurilor”, a declarat medicul Dana Tomescu.





Medicii sunt optimişti, mai ales că de fiecare dată pacienţii copii au un răspuns bun în urma intervenţiilor.





”Optimismul există şi ştim că întotdeauna copiii au un răspuns care ne mulţumeşte şi că toată munca pe care o facem în scopul de a salva un copil este răsplătită de o anduranţă şi de un răspuns extraordinar al copiilor şi de o revenire a lor care de foarte multe ori este spectaculoasă. Şi mâine e ziua ei, împlineşte cinci ani”, a mai afirmat Dana Tomescu.





Întrebată dacă mai sunt riscuri ca noul organ să nu funcţioneze, medicul Dana Tomescu a explicat că acum lucrurile sunt sub control.





”Lucrurile sunt oarecum controlate. Ceea ce facem noi este că am depăşit un moment critic, am depăşit partea operatorie care a fost un succes, am depăşit partea de disfuncţie pe care am avut-o a grefei în sine şi în acest moment vedem care este toleranţa. Dar cum am spus şi ieri, acest copil este un copil care are un grad mare de imunosupresie, în plus este imunosupresată prin medicaţia pe care o primeşte, este un copil subnutrit, deci există o serie de lucruri, plus nişte infecţii în antecedentele pe care le-a avut şi toate acestea, pe intervenţie mare, faptul că e mai slăbuţă şi mai micuţă şi că primeşte medicaţie imunosupresoare, toate acestea sunt nişte factori de risc în timp. Dar primeşte tratament cu antibiotic profilaxie, perfuzii, sânge, toate lucrurile sunt făcute în aşa fel încât să fim minimum agresivi şi să nu ratăm nimic”, a declarat Dana Tomescu.





Medicii mai spun că singurele riscuri, în acest moment, pentru fetiţa de 5 anu sunt infecţiile, dar că în două săptămâni, cel mult o lună, aceasta poate fi externată din spital.