Gheorghiţă explică ce nu a funcţionat în campania de vaccinare: Avem nevoie de o implicare echitabilă şi onestă a tuturor actorilor relevanţi din societate

“Noi vom continua acest demers însă avem nevoie de o implicare echitabilă şi onestă a tuturor actorilor relevanţi din societate, atât mass-media unde cred că rolul este extrem de important având în vedere că expunem în fiecare zi milioane de persoane la informaţii şi acestea trebuie să fie unele validatate de experţi, să provină surse oficiale, să evităm totuşi acele informaţii care nu sunt validate sau care nu sunt verificate suficient tocmai pentru că oamenii nu sunt toţi în măsură să discearnă într-adevăr care sunt informaţiile corecte, care sunt cele incorecte şi atunci datoria noastră ca societate este să transmitem informaţiile corecte”, a mai afirmat Gheorghiţă. El a precizat că autorităţile vor continua aceste demers, dar că este nevoie de implicare a tuturor actorilor relevanţi din societate. “Cred că vorbim de mesaje care nu au ajuns aşa cum trebuie în rândul persoanelor care au poate un nivel mai mare de neîncredere în tot ce înseamnă autoritate şi de ce nu şi în sistem şi în sistemul medical, în autoritatea medicală, sunt oameni care sunt mai predispuşi la dezinformare şi dezinformarea în sine vedem are consecinţe vizibile pentru că ăsta e obiectivul dezinformării să semene neîncredere, să crească neîncrederea în autorităţi”, a explicat Valeriu Gheorghiţă. El a menţionat că unele mesaje nu au ajuns cum trebuie la persoanele care au un nivel ridicat de neîncredere în tot ce înseamnă autoritate.

“Sigur că e greu de spus ce am fi putut să facem din punct de vedere organizatoric în plus faţă de ce am făcut. În permanenţă m-am uitat ce fac celelalte ţări şi împreună în cadrul Comitetului am analizat periodic toate posibilităţile de a creşte accesul oamenilor la vaccinare, acesta a fost primul nostru obiectiv, ca oamenii să aibă acces la vaccinare într-o o manieră cât se poate de simplă, dacă astăzi vrei să te vaccinezi, să poţi face acest lucru, indiferent unde te afli, fără să fie nevoie de programare obligatorie şi ştiţi foarte bine că am renunţat progresiv la toate aceste lucruri. România este una dintre primele ţări din Uniunea Europeană care a avut acces la o platformă naţională de programare, lucru care în multe ţări nu s-a întâmplat şi oamenii au fost sunaţi să se prezintă la centrele de vaccinare lucru care evident lasă foarte mult loc de interpretare”, a explicat Gheorghiţă.