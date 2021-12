Gheorghiţă, despre bradul din doze de vaccin: Flacoanele sunt deşeuri, dar nepericuloase. Riscul biologic era zero

Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, despre bradul din doze de vaccin de la Palatul Copiilor şi despre amenda de 90.000 de lei primită de coordonatorul centrului de vaccinare respectiv.

„Nu vreau să discut decizii şi hotărâri ale instituţiilor statului, în momentul în care experţi din această instituţie, Garda de Mediu, au fost şi au constatat încălcarea unor reguli şi au aplicat o anumite sancţiuni, din acest punct de vedere, nu este datoria mea să comentez astfel de decizii. Dacă nu s-au respectat prevederile legale în vigoare, cred că acest lucru a fost sesizat, a fost constatat şi s-au aplicat sancţiuni”, a afirmat Gheorghiţă.

El a precizat că Centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor este unul ireproşabil din punct de vedere al activităţii medicale.

“Centrul de vaccinare de la Palatul Naţional al Copiilor şi personalul medical din acest centru este ireproşabil din punct de vedere al activităţii medicale, în sensul în care au fost implicaţi încă de la debutul campaniei de vaccinare în organizarea activităţii de vaccinare, în promovarea activităţii de vaccinare. Este un centru care participă în fiecare sfârşit de weekend la maratoanele de vaccinare din municipiul Bucureşti, este un centru cu cea mai mare adresabilitate. Are aproape 15 fluxuri pe toate cele trei tipuri de vaccinuri active”, a transmis Gheorghiţă.

El susţine că acele flacoane din care a fost făcut bradul sunt deşeuri nepericuloase.

„Din punct de vedere al riscului biologic efectiv, acele flacoane de vaccin sunt într-adevăr deşeuri medicale, care rezultă din activitatea medicală, dar sunt deşeuri nepericuloase. În primul rând. ele conţin vaccin. Acest vaccin se administrează oamenilor. Al doilea lucru, puncţia, înţeparea flaconului se face cu un act steril, care nu se foloseşte la pacient. Practic, pentru fiecare persoană în parte se foloseşte un alt ac. În seringă se trage cu un ac şi în momentul în care se administrează pacientului, se schimbă acul. Al treilea lucru, aceste flacoane nu reprezentau un risc biologic pentru că nu erau contaminate cu produse biologice şi suprafaţa externă a flacoanelor poate să fie dezinfectată foarte uşor cu dezinfectate de suprafeţe pe care le folosim. Consider că riscul real biologic era zero. Sigur că circuitul acestor deşeuri trebuie să urmeze un alt parcurs, din acest punct de vedere nu vreau să comentez aceste lucruri, dar consider că personalul respectiv este ireproşabil din punct de vedere al activităţii profesionale”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a făcut un comentariu pe această temă în aceeaşi conferinţă de presă.

„Cei din acest centru fac parte din categoria oamenilor care s-au implicat la maxim pentru a sprijini campania de vaccinare şi pentru a vaccina, am fost eu acolo ca voluntar să vaccinez într-una din zile. Când abordăm astfel de situaţii trebuie să ne uităm şi la spiritul legii şi la toate aspectele conexe. Amenda care a fost dată de 90.000 de lei pentru o persoană cel puţin, dacă este dată pe persoană fizică, vă daţi seama că este distructivă pentru această persoană, este salariul ei pe un an întreg. Intenţia persoanei era una foarte bună. Riscul care să zicem a fost făcut prin utilizarea acestor flacoane este unul minim”, a declarat Arafat.

El a completat cei de la centru de vaccinare respectiv au vrut să transmită un mesaj, iar amenda de 90.000 de lei reprezintă o descurajare pentru orice iniţiativă.

„Au vrut să facă ceva inedit, să transmită un mesaj. Uită-te la Crăciun, aceste flacoane au salvat vieţi. Da, poate că a comis o greşeală din punct de vedere al literei legii, poate că a comis o anumită greşeală că a păstrat aceste flacoane să facă acest lucru. Dar în acelaşi timp trebuie să înţelegem şi noi că intenţia a fost una foarte bună. 90000 de lei plus încă o amendă dată pe partea Direcţia de Sănătate Publică deja e un mesaj de o descurajare totală la orice iniţiativă. Eu îl încurajez să conteste, să depună contestaţie şi să meargă şi în instanţă. Să nu uităm că cei care s-au supărat pe el şi care au creat scandalul sunt exact cei care transmis în fiecare zi mesaje împotriva vaccinări, mesaje false”, a precizat şeful DSU.

De asemenea, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol, consideră că acel brad putea deveni un simbol internaţional.

„Mesajul din păcate care s-a dorit să fie unul în favoarea vaccinării, un simbol care ar fi putut transforma şi sărbătorile, şi România într-un simbol poate că şi internaţional. Mesajul de vieţi salvate ar fi trebuit să fie speculat şi perpetuat către toţi cetăţenii acestei ţări. Sigur nici eu nu pot să comentez deciziile autorităţilor competente, dar cred sincer că orice autoritate competentă are înainte de toate în rolul de a sfătui, eventual recomanda ceva şi nu imediat să vii cu astfel de sume care amendă. Putea să se recomande, OK, dar ştiţi mesajul a fost transmis, daţi-l jos că nu e chiar corect. Nu era necesar să se meargă până la astfel de sume care nu o facă decât să demobilizeze pe toţi cei care mai lucrează în acest sistem şi în aceste centre”, a declarat Adriana Pistol, vineri, în aceeaşi conferinţă de presă.

Un brad din doze de vaccin consumate a fost realizat la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din Bucureşti, fiind sesizată Garda de Mediu. Coordonatorul centrului, dar şi firma care trebuia să preia deşeurile medicale au fost amendaţi cu 90.000 de lei.