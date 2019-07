FOTO Bătrână de 95 de ani operată la Spitalul Universitar din Bucureşti. I-a fost extirpată o tumoare ce evolua de 50 de ani

La cei 95 de ani, veterană de război fiind şi fostă asistentă medicală, doamna Fevronia Breahnă este un pacient model al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. În fiecare dimineaţă îşi face patul, are grijă ca totul să fie bine aranjat în jurul ei şi respectă cu stricteţe indicaţiile medicilor.

„A lucrat 37 de ani ca asistentă medicală. A început serviciul la Spitalul Brâcovenesc (care a fost ridicat în anii 1835 -1838 şi demolat în 1984). Cel de-al Doilea Război Mondial a prins-o la serviciu. "Mi-aduc aminte şi acum cum picau schije din proiectile pe paturile spitalului. Era să pice şi acoperişul pe noi. Jumătate din personalul spitalului a fugit din calea terorii. Eu am rămas. Nu îmi era teamă. Sunt o persoană credincioasă şi m-am rugat mult", povesteşte doamna Breahnă. Vorbeşte încet şi spune cu regret că din când în când memoria nu o mai ajută”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Spitalului Universitar.

Fiind cea mai mare fată dintre cei 11 copii ai unei familii dintr-un sat din Botoşani, doamna Fevronia a fost nevoită să se mute cu familia la Bucureşti, o dată cu începerea războiului. A urmat timp de 3 ani cursurile şcolii de asistente din cadrul Spitalului Brâncovenesc, considerat atunci cel mai modern şi bine utilat spital al Bucureştiului. "Pe atunci ne numeam soră medicală. Am lucrat foarte mult, fiindcă mi-a plăcut această meserie. Am lucrat o dată şi 72 de ore, fiindcă am ţinut locul unei colege, dar eram tânără şi rezistam. În sala de operaţie trebuie să fii spirt. Eu nu stăteam o clipă", mărturiseşte femeia.

Potrivit medicilor, doamna Fevronia Breahnă a ajuns recent la Spitalul Universitar în urma unei sângerări a tumorii pe care o avea pe obrazul stâng. Tumora avea o avoluţie de peste 50 de ani, era ulcerată şi sângera, astfel că la prezentarea în UPU pacienta avea anemie. "La 35 de ani am avut o otită şi apoi am rămas cu o umflătură cât un bob de mazăre, acolo, dar n-am băgat-o în seamă. S-a tot mărit cu timpul şi n-a fost bine că am stat atât de mult”, spune femeia.

Pacienta a fost preluată de o echipă multidisciplinară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti care a realizat rezecţia tumorii gigante. Echipa a fost condusă de dr. Mihaela Zaharia (medic primar Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă), dr. Bogdan Bănică (medic primar Chirurgie Oro-maxilo-facială) şi dr. Stan Liviu Dan (ATI). "Pacienta avea o tumoră gigantă de dimensiunea 11/9 cm ce îngloba trunchiul nervului facial. I s-au făcut toate analizele, toate investigaţiile imagistice şi medicale, iar ulterior am efectuat rezecţia completă a formaţiunii tumorale, cu disecţia minuţioasă a ramurilor nervului facial şi a vaselor de sânge inclusiv artera carotidă externă. Apoi am realizat reconstrucţia ramurilor orbito-faciale şi zigomatico-bucale pentru a evita semipareza facială stângă, rezultat care se va putea estima în timp. La 14 zile vom aprecia integritatea grefei de piele şi pacienta se va putea externa. În funcţie de rezultatul histopatologic se va decide conduita terapeutică ulterioară de către echipa formată din chirurgii plasticieni şi oromaxilofaciali şi medicul oncolog. Apoi, pacienta îşi va putea trăi în continuare zilele "până la adânci bătrâneţi" cu condiţia respectării controalelor periodice pentru a monitoriza o eventuală recidivă locală”, spune dr. Mihaela Zaharia.

