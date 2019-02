Fals în acte pentru a justifica o operaţie de cezariană la echipa cu medic fals de la Spitalul Ilfov. Ce afecţiune au susţinut medicii că avea o pacientă

Andreea Preda, fostă pacientă a medicului Roxana Dragu, a născut la Spitalul Judeţean Ilfov în 2012. Ea a declarat pentru cotidianul Libertatea că a născut prin cezariană, fiindcă ginecologul Roxana Dragu i-a spus că fătul are cordonul ombilical înfăşurat în jurul gâtului. Potrivit sursei citate însă, în biletul de externare al Andreei Preda apare specificat că operaţia a avut loc fiindcă avea miopie, lucru negat de aceasta.

„După ce a scos copilul, doamna doctor a plecat şi m-a lăsat singură cu Raluca. Şi Raluca m-a cusut în continuare. Acum îmi aduc aminte şi atunci am fost puţin speriată că asistenta-şefă care a asistat la operaţie chiar i-a spus să se mişte un pic mai repede să nu păţim ca în cazul celălalt în care a trecut anestezia şi ea nu a terminat de cusut. Vă daţi seama ce era atunci în sufletul meu, că simţeam că leşin, m-a speriat. Eu sunt un caz fericit, că operaţia mea arată OK, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm pe mâinile unora ca ei şi să o acoperim pe Raluca că nu participă şi că nu a făcut”, a declarat Andreea Preda.

Aceasta a precizat că Raluca Bîrsan a fost prezentată ca fiind rezidentă în cadrul spitalului.

„Când a intrat pentru prima dată în cabinetul în care s-a făcut ecografia, dr. Dragu a prezentat-o ca fiind rezidenta dânsei. Şi înc-o chestie m-a deranjat: dr. Dragu mi-a spus că trebuie să nasc prin cezariană, pentru că copilul are cordonul ombilical înfăşurat de două ori în jurul gâtului, iar când zilele trecute am căutat în actele mele, pe biletul de ieşire din spital scrie că am făcut cezariană fiindcă aş avea miopie. Dar eu n-am avut niciodată miopie, este o minciună. Eu aş fi vrut să nasc natural”, a declarat fosta pacientă pentru Libertatea.

Libertatea a relatat marţi despre acest nou caz de fals medic, cel al Ralucăi Daniela Bîrsan, care, cu o diplomă grosolan falsificată şi pe baza unui contract de „voluntar cu activitate medicală”, fără parafă de la DSP şi fără niciun aviz de la Colegiul Medicilor, dar protejată de conducerea spitalului, a lucrat un deceniu cu pacienţii. Bolnavii şi ceilalţi medici o ştiau drept rezidentă. De fapt, femeia, în vârstă de 30 de ani, s-a retras în clasa a IX-a de la Şcoala de Arte şi Meserii unde fusese admisă cu media 1,68, conform verificărilor făcute de Ministerul Educaţiei. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că atât documentul de rezidenţiat prezentat de Raluca Daniela Bârsan, cât şi diploma de licenţă de la Universitatea de Medicină şi Farmacie a acesteia sunt false. De asemenea, Pintea a afirmat că şi contractul de voluntariat a fost întocmit în mod ilegal. Ea a spus că reprezentanţii instituţiei vor face o plângere penală pentru fals în acest caz.

