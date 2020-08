Extragerile Loto 6/49 de duminică, 30 august 2020. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase duminică, 30 august 2020 Loto 6/49: 49 1 14 45 18 42 Loto 5/40: 28, 6, 29, 15, 21, 31 Joker: 11, 25, 13, 9, 31 +1 Noroc: 7 1 0 6 4 8 4 Super Noroc: 3 0 9 2 9 8 Noroc Plus: 2, 2, 5, 1, 4, 1



La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 1,75 milioane lei (peste 361.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 969.000 de lei (peste 200.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,76 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 68.000 de lei (aproximativ 14.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 126.500 de lei (peste 26.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 425.000 de lei (aproximativ 88.000 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 31.600 de lei.