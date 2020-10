Experţi americani: Terminaţi cu dezinfectarea cumpărăturilor şi concentraţi-vă pe riscurile mai mari

În plus, nici dezinfectarea produselor de băcănie ambalate nu mai este obligatorie, dar trebuie acordată o atenţie mare atingerii unor obiecte din spaţiile publice, a declarat David Morens, consilier al directorului Anthony S. Fauci de la National Institute of Allergy and Infectious Diseases, citat de „The Washington Post“.

Deşi cercetările în curs pot suna alarmant – precum studiul australian publicat pe 7 octombrie, care a descoperit că SARS-CoV-2 poate fi detectat pe suprafeţe ca sticla sau oţelul inoxidabil şi după 28 de zile –, Morens spune că publicul nu trebuie să fie îngrijorat.

Condiţii experimentale

Astfel de studii „vor de fapt să spună că, în condiţii experimentale, care nu au legătură cu cele din lumea reală, virusul poate persista şi poate fi detectat”. Asta nu înseamnă însă că, în realitate, oricine se poate infecta. „Volumul de virusuri care persistă s-ar putea să nu fie cel care vă va putea afecta într-un context real”, mai spune Morens, care a precizat că în lumea reală, curenţii de aer, lumina soarelui şi căldura acţionează toate cu rapiditate pentru incapacitarea virusului. Respectivul studiu s-a făcut într-un mediu cu temperaturi reduse, iar probele au fost ţinute într-un întuneric total, ideal pentru SARS-CoV-2.

Atenţie la locurile publice

„Există o îngrijorare inutilă pentru aceste lucruri. Este ca şi cum ai sta pe mijlocul unei şosele aglomerate cu trafic mult şi te-ai întreba: Care sunt şansele să fiu lovit de un meteorit? Sigur că există o şansă, dar este destul de mică şi atunci n-ar fi mai bine să te îngrijoreze alte lucruri mai importante?”, spune expertul. Deşi niciun mediu nu poate fi considerat total sigur, consilierul directorului Anthony S. Fauci susţine că trebuie să ne gândim acţiunile ca fiind de risc scăzut, mediu sau ridicat. Momentele de îngrijorare privind suprafeţele contaminate ar fi cele în care ne aflăm în locuri publice aglomerate unde mulţi omeni ating aceleaşi suprafeţe.

Ca o ilustrare a riscului ridicat, el a dat exemplul toaletei publice dintr-un aeroport, unde oameni posibil contaminaţi pot atinge clanţa, întrerupătorul, suportul pentru prosoape de hârtie şi robinetul. O situaţie în care trebuie să fii foarte atent: dacă te speli pe mâini şi apoi atingi din nou robinetul sau clanţa, s-ar putea ca tocmai să te fi contaminat. „Trebuie să te asiguri că mâinile tale nu ating gura, nasul şi ochii. Oricum, dacă ultimul lucru pe care-l atingi este săpunul sau dezinfectantul... eşti ok”, a conchis Morens.