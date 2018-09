Experimente pentru a scoate pe piaţă primul vaccin nou împotriva tuberculozei din ultimul secol

Luând în considerare eşecul altor vaccinuri în ultimii ani, vaccinul realizat de GlaxoSmithKline marchează un moment de referinţă în lupta cu virusul tuberculozei, chiar dacă rata de eficacitate obţinută la adulţi într-un studiu clinic, de 54%, este scăzută comparativ cu imunizarea altor boli.

Actualul vaccin, numit Bacille Calmette-Guérin (BCG), a fost dezvoltat în 1921 şi este administrat de rutină bebeluşilor în ţările cu rate ridicate de TBC, pentru a preveni o îmbolnăvire gravă.

Cu toate acestea, protecţia oferită de BCG scade în numai câţiva ani, iar vaccinul nu protejează faţă de cea mai comună formă de TBC, care invadează plămânii adulţilor şi adolescenţilor şi care poate fi transmisă prin tuse şi strănut.

Un vaccin mai eficient este considerat de către experţi drept esenţial pentru controlarea TBC şi combaterea infecţiei rezistente la medicamente.

TBC-ul este o îngrijorare majoră pentru sănătatea mondială, iar ONU organizează miercuri, la New York, prima reuniune la nivel înalt referitoare la această boală.

Vaccinul GSK are rolul să prevină ca TBC-ul latent să devină activ şi să provoace îmbolnăvirea.

Un număr estimat de 1,7 miliarde de oameni, un sfert din populaţia mondială, au TBC latent, aceştia fiind expuşi riscului unei boli care anul trecut a ucis 1,6 milioane de persoane.

Rezultatele studiului clinic de fază IIb pentru vaccinul cunoscut sub numele de M72/AS01, dezvoltat de GSK împreună cu Areas, un grup nonprofit pentru TBC susţinut de Bill & Melinda Gates Foundation, au fost publicate online de New England Journal of Medicine.

După o perioadă de urmărire de peste 2 ani, 10 din 1.786 de adulţi vaccinaţi de două ori au dezvoltat TBC activ, comparativ cu 22 în cazul a 1.787 de adulţi cărora li s-a administrat placebo.

Studiul a fost efectuat în Kenya, Zambia şi Africa de Sud.âVaccinul a produs mai multe efecte secundare decât placebo, două treimi dintre participanşi raportând cel puţin o reacţie adversă, de obicei reacţii la locul injecţiei sau simptome de tipul gripei.

Majoritatea voluntarilor fuseseră vaccinaţi cu BCG şi nu erau infectaţi cu HIV. Persoanele cu HIV sunt mai vulnerabile la TBC pentru că sistemul lor imunitar este slăbit.

Directorul general al Areas, Jacqui Shea, a spus că rezultatele sunt revoluţionare şi arată că se pot realiza vaccinuri mai eficiente pentru TBC.

GSK are încredere că poate să obţină rezultate mai bune în viitor, studii clinice mai ample urmând să rafineze programul de dozare a vaccinului şi să ţintească grupe specifice de pacienţi, care ar putea beneficia cel mai mult.

TBC-ul este o boală dificil de vaccinat pentru că bacteria care o cauzează se poate ascunde de sistemul imunitar, iar cercetătorii nu dispun de markerii protectivi din sânge pentru a prezice dacă vaccinul va funcţiona. În consecinţă, vaccinurile pentru TBC trebuie să fie testate în cadrul unor studii clinice ample, care sunt costisitoare.