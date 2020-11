Eroarea frecventă a celor care iau COVID-19: cu masca pe stradă, dar cu garda jos în faţa prietenilor

„Marea problemă pe care o avem acum când vorbim de o transmitere accelerată a virusului la nivelul populaţiei este în raport cu cunoscuţii, nu cu cei pe care nu-i cunoaştem. Respectăm măsurile de prevenţie când ieşim pe stradă, când mergem în spaţii închise şi în principiu peste tot, în raport cu persoanele pe care nu le cunoaştem. Dar atunci când suntem în familia extinsă, suntem între cunoscuţi, ne aşezăm la masă, stăm acasă la cineva, dăm masca jos. Şi, atenţie! Avem un contact prelungit, fără distanţare cu acele persoane. Iar riscul este categoric crescut, indiferent că vorbim de persoane asimptomatice sau uşor simptomatice”, atrage atenţia dr. Adrian Marinescu, medic primar de boli infecţioase, la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr. Matei Balş” din Bucureşti.





„Avem impresia că pe cunoscuţi îi avem cumva în monitorizare”

Sunt trei aspecte demne de luat în considerare în această discuţie. „Primul este acela că avem impresia că dacă cineva este asimptomatic nu poate să transmită infecţia. Credem asta cel puţin la nivel psihologic. Şi nu ne ferim decât de cel simptomatic. Al doilea lucru: avem impresia că pe cei cunoscuţi îi avem cumva în monitorizare şi că le cunoaştem statusul – infectat sau noninfectat –, şi nu este aşa! Şi în al treilea rând, se întâmplă că, în raport cu cunoscuţii, să avem lucruri de făcut în planul afacerilor, al jobului, al familiei. Deci, practic, sunt nişte activităţi la care nu renunţăm, pentru că ni se par importante şi obligatorii, şi atunci facem aceste activităţi fără să ne dăm seama că este un risc real”, explică medicul infecţionist.

Sau, adaugă specialistul, nu avem suficientă informare şi nu ne dăm seama că ne-am putea infecta. „Nu ne gândim că prietenul cel mai bun s-ar putea să fie infectat. Prietenul cu care avem o activitate intensă de foarte mult timp. E foarte greu să limităm aceste activităţi, dar probabil că va trebui să o facem. În momentul în care ne întâlnim, dacă vrem neapărat să discutăm cu persoana respective, trebuie să o facem cu mască, cu distanţare. Astea trebuie să ne intre într-o rutină pe care n-o avem acum”, consideră medicul.

Alex, 23 de ani, din Bucureşti, este unul dintre tinerii care a constatat pe propria piele eficacitatea măsurilor de prevenţie. „Chiar săptămâna trecută, unul dintre cunoscuţii cu care m-am văzut sistematic în ultima vreme a fost diagnosticat cu COVID-19. Imediat ce a fost pozitivat, m-a sunat şi mi-a spus, pentru că mă văzusem cu el chiar în ziua în care el presupunea că s-a infectat. Eu nu aveam niciun simptom de boală, el, da. Sincer, am fost destul de speriat, deşi stătusem cu mască în timpul întâlnirilor şi păstrasem distanţarea. Cu toate acestea, am preferat să mă testez pe banii mei la o clinică privată – şi testul nu e deloc ieftin, costă 400 de lei, pentru cine nu ştie – şi am ieşit negativ. Aşa că nu ştiu ce cred alţii, dar eu consider că măsurile astea de prevenţie, respectiv masca şi distanţarea, funcţionează”, conchide tânărul.