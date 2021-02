Dr. Emilian Imbri: „Nu vă faceţi iluzii că vaccinul vă salvează total de la boală!” Ce reacţii a avut medicului la rapel şi care este legătura dintre acestea şi nivelul de anticorpi

Medicul Emilian Imbri a mărturisit că a fost „uşor trist” după prima doză de vaccin anti-Covid-19 pentru că nu a avut reacţii mai „zgomotoase”, precum colegii săi mai tineri, şi s-a temut că nu-i funcţionează imunitatea. Testele de anticorpi făcute ulterior celor două vaccinări au arătat că medicul a căpătat anticorpi.

„Nu ştiu de ce astfel de reacţii nu apar şi după prima doză. Sincer vă spun, am întrebat, pentru că la vaccinarea pentru gripele noastre obişnuite, aşa-zisele gripe sezoniere, cine face o reacţie o face imediat după vaccinare. De fapt, pentru gripele respective nu se face un rapel, se face doar un vaccin tetravalent, trivalent şi cu asta gata. Reacţiile sunt cam aceleaşi: dureri musculare, astenie, somnolenţă, dureri de cap, moleşeală, chiar şi febră.

Mi s-a spus că după prima doză de vaccin, se introduce practic acest „manechin”, dacă vreţi, această imitaţie a unei părţi din virus în organism şi organismul nu reacţionează. De exemplu, eu nu am reacţionat. Nu că n-am avut niciun simptom, n-am schiţat nici măcar acolo, o brumă de anticorp, doi-trei anticorpi, să zic că răspunde organismul. Am intrat uşor în îngrijorare: Domnule, chiar aşa de areactiv pot să fiu? Să fiu eu printre cei 5 la sută la care nu are niciun efect acest vaccin? Am fost uşor trist, vă spun sincer.”, a declarat Emilian Imbri pentru Digi24

La rapel, în schimb, medicul a dezvoltat simptme specifice: „După rapel, a doua zi am simţit şi eu un pic de moleşeală, cu dureri musculare. Bravo, zic, uite, organismul meu bătrân totuşi schiţează ceva. Şi, spre disperarea mea, mi-au trecut aceste simptome a doua zi dimineaţă.

Mi-am făcut şi eu o testare, să văd, o dozare de anticorpi. Nu vă spun, că mi-e şi ruşine, în sensul că mă situez pe undeva pe la un nivel 9 - 9,5, faţă de colegii mei, care au ajuns la 60 - 70 nivelul meu de anticorpi!”, a mai spus medicul.

Reacţiile la rapel, mai accentuate decât la prima doză

Medicul Imbri susţine că, printre colegii săi, au existat persoane care au avut reacţii mai accentuate la rapel: „La noi, printre colegii mei, printre cei care au făcut o reacţie, au fost persoane care a trebuit să rămână acasă o zi. Nu durează mai mult de 24 de ore. După 24 de ore le-a trecut. Cu febră 38, cu dureri, chiar s-au speriat, au spus: domnule, uite ce urâtă treabă! Ei, la ei, bineînţeles, nivelul de anticorpi a fost mai mare. Deci, e clar o legătură între modul în care reacţionezi şi cum se pregăteşte organismul să te apere pentru viitor”.

Emilian Imbri: Nu vă faceţi iluzii că vaccinul vă salvează total de la boală!

Managerul de la „Victor Babeş” a transmis şi un avertisment pe care l-a exemplificat: „Nu vă faceţi iluzii că vaccinul vă salvează să vă îmbolnăviţi!”

„Eu am colegi aici care s-au pozitivat după prima doză, la două zile, şi au făcut boala. E firesc, vaccinul nu te apără de a te îmbolnăvi, deci, aceeaşi figură: mască şi aşa mai departe. Am avut şi un coleg care a fost aşa de liniştit şi a zis: gata, acum sunt fericit, am pus armura pe mine, nu mai vine virusul! S-a pozitivat la două zile de la rapel, dacă vă vine să credeţi, şi stătea şi el mirat cum de a fost posibilă treaba asta. Da, este posibil şi nu trebuie să ne mire. Paza bună este şi vaccinul, dar paza bună este şi să te fereşti să te îmbolnăveşti”, a punctat Emilian Imbri. El a arătat însă că organismul unei persoane vaccinate este mai bine apărat şi face anticorpii necesari pentru a învinge boala. „Nu mai e nevoie să cauţi plasmă prin piaţă, anticorpi de la alţii, că ai anticorpii tăi şi te aperi mai bine şi treci mai uşor prin boală”, a spus Emilian Imbri, managerul Spitalului „Victor Babeş” din Bucureşti.