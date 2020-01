Diagnosticate cu cancer la sân, o mama şi fiica ei, care au suferit operaţii de mastectomie, au beneficiat, în final, de reconstrucţii mamare

Doua paciente, mama si fiica, in varsta au beneficiat de reconstructii mamare realizate la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

Pierderea unui sân este echivalentul pierderii unei rude, că impact emoţional asupra unei femei. Recent, fiecăreia din cele două paciente i s-a redat sânul pierdut, echipă chirurgicală ce a efectuat intervenţiile fiind coordonată de doctor Ina Petrescu, medic primar în chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.







„Reconstrucţia s-a făcut printr-o operaţie complexă cu ţesut propriu şi implant. Operaţiile au fost decontate prin programul national”, a declarat dr. Ina Petrescu.





În anul 2016 mamă a fost diagnosticată cu cancer mamar şi în acelaşi an a suferit o mastectomie la o unitate medicală din Bucureşti. Doi ani mai târziu, fiică dumneai află teribilă veste: că are acelaşi diagnostic că mamă să. În acel an i-a fost îndepărtat chirurgical sânul afectat de cancer, se arată într-o postare pe Facebook a Spitalului Universitar de Urgenşă Bucureşti.





Pacientele au venit apoi la Centrul Integrat Pentru Sănătatea Sânului din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Au venit împreună susţinându-se reciproc. La Centrul Integrat Pentru Sănătatea Sanulu fiecare caz este discutat într-o comisie multidisciplinara din care fac parte medici specializaţi în radiodiagnostic (ecografie, mamografie, RMN, computer tomograf şi scintigrafie osoasă), oncologi, radioterapeuţi, chirurgi generalişti şi ginecologi, medici anestezişti, chirurgi plasticieni, anatomo-patologi, kinetoterapeuţi şi psihologi. Comisia a decis că cele două paciente să fie operate şi să beneficieze de implanturi mamare, iar intervenţia a avut loc zilele trecute. Starea celor două paciente este bună şi evoluţia favorabilă.





„Este un moment rar în carieră unui medic, să opereze în aceeaşi zi mamă şi fiică, ambele care au învins cancerul. Le doresc amândurora multă sanatate”, a mai spus dr. Ina Petrescu.

Echipă medicală care a realizat cele două reconstrucţii a fost formată din: dr. Ina Petrescu, dr Alina Mitcan, dr Natalia Dumitrescu, dr Marius Ristea şi medic anestezist dr Dan Stan.