Dezinfecţie prin pulverizare aeriană în Sectorul 6 al Capitalei. Gabriel Mutu: „Apa oxigenată este cel mai sigur şi eficient dezinfectant din lume”

Primarul a explicat că deocamdată se foloseşte un elicopter, închiriat prin sistemul electronic de achiziţii publice, iar costul este de 1 ban pe metrul pătrat şi ar ajunge la 52.000 de euro la o trecere, pe o suprafaţă de 2.500 ha, transmite HotNews.ro.

„Începând cu joi, 2 aprilie, vom efectua dezinfecţia sectorului nostru printr-o metodă nouă. Spaţiile publice de pe raza sectorului 6 vor fi dezinfectate prin pulverizare aeriană, aplicând o substanţă prietenoasă cu mediul, care ajută la combaterea noului coronavirus. Aceasta este cea mai rapidă cale de dezinfecţie şi va fi aplicată în toate cartierele din Sectorul 6”, a scris primarul pe pagina de Facebook.

Cât costă pulverizarea apei oxigenate din elicopter

Edilul spune că substanţa este „cel mai sigur şi eficient dezinfectant din lume”, iar costurile suntt mult mai mici faţă de cele ale dezinfecţiei scărilor de bloc.

„Stropim cu apă oxigenată. Este unicul germicid compus doar din apă şi oxigen, este cel mai sigur şi eficient dezinfectant natural din lume, nu afectează viaţa omului, a animalelor, a plantelor. Am început cu un elicopter ca să vedem care este gradul de acoperire. Această acţiune costă 1 ban/mp, stropim pe 2.500 hectare dintr-un total de 3.800 de hectare. Nu are rost să dăm şi pe câmp, iar comparativ cu metodele clasice, costul este infinit mai mic. Dacă ar fi să fac o socoteală cât ne-ar costa nebulizarea pe 100 de ha, am ieşi mult mai scump. Pe noi ne costă dezinfecţia scărilor 3 milioane, 3,3 milioane lei la o trecere, la 8.000 de scări. Nu avem cum să trecem o dată pe săptămână, că nu le terminăm, costă 300-350 lei o scară de bloc, ajungem mai rar. Costurile pentru această dezinfecţie aeriană sunt mult mai mici”, a explicat Mutu pentru sursa citată.

Acesta spune că tunuri cu apă oxigenată sunt folosite şi pe străzi, în China, iar oamenii trec pe acolo, deci nu există niciun pericol. Concentraţia utilizată în procedeul de pulverizare aeriană este între 0,5-0,8%, rezultând din această diluţie o soluţie non-corozivă, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 6.

Soluţia va fi pulverizată zilnic dintr-un elicopter Robinson pilotat de Cornel Antonovici. Intervalul orar variază în funcţie de condiţiile atmosferice, care pot influenţa procesul de dezinfecţie. De aceea, vor fi alese intervale orare în care condiţiile atmosferice asigură cea mai mare eficienţă a procesului.

Pulverizarea contribuie la filtrarea aerului

„În plus faţă de igienizarea de la nivelul solului, pulverizarea din aer afectează şi particulele în suspensie din atmosferă, pe care le depune pe sol, contribuind astfel la filtrarea aerului şi la combaterea transmiterii viruşilor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii, autoritatea care monitorizează evoluţia răspândirii bolilor şi viruşilor recomandă folosirea peroxidului de hidrogen inclusiv în soluţiile dezinfectante pe care le putem face acasă”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de instituţie. Poliţia Locală Sector 6 asigură, prin mijloace audio, informarea locuitorilor asupra acestei acţiuni, pe toată perioada desfăşurării.