DeNetestat - Campanie naţională pentru eliminarea testelor de verificare a virginităţii. Psiholog: Este o examinare invazivă şi intruzivă

Deşi considerate de OMS ca fiind o încălcare a drepturilor umane, în România, printre expertizele efectuate în unităţile IML în vederea eliberării certificatelor medico-legale, încă mai se numără testele de virginitate. Potrivit OMS, nu există dovezi ştiinţifice că metoda poate dovedi dacă o femeie ori o tânără a avut sau nu act sexual vaginal. Medical vorbind, inspecţia himenului are o precizie mai mică de 10% în ceea ce priveşte determinarea virginităţii în cazul fetelor şi femeilor examinate. Aşadar, testul este practic inutil, iar procedura poate provoaca traume celor examinate.

În 2019, în România, testele de virginitate au reprezentat 2% din totalul examinărilor din cadrul unităţilor aflate în subordinea Institutului de Medicină Legală Mina Minovici (INML) – adică, aproximativ 1.000 de teste pe an. Acestea sunt realizate în diverse unităţi de medicină legală din ţară, din toate judeţele. În prezent, există două tipuri de examene: cele care au legătură cu o anchetă penală şi cele realizate la cerere, de către părinţi – în special, de către taţi.

#DeNetestat este o campanie socială, semnată de Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Împotriva Femeilor (VIF), realizată pro bono şi comunicată în parteneriat cu agenţiile DDB România, ABIS Studio, Porter Novelli, Media Investment, cu sprijinul regizorului Iulia Rugină, actriţei Voica Oltean, compozitorului Mihai Dobre şi fotografului Adi Bulboacă. Campania are drept scop eliminarea testelor de virginitate din legislaţia din Romania.

„Practica testării virginităţii este considerată o formă de discriminare de gen, iar virginitatea nu este un termen medical ori ştiinţific, ci un concept social, cultural şi religios, care reflectă discriminarea de gen a femeilor şi fetelor. Aşadar, testul nu are vreo însemnătate medicală şi poate cauza daune psihologice”, declară Mihaela Mangu, Director Executiv al Asociaţiei ANAIS, organizaţie ce face parte din reţeaua VIF, susţinătoare a campaniei.

„Însăşi OMS declară aceste teste o încălcare a drepturilor umane. De ce ar trebui să existe un test care să demonstreze, aşadar, ceva ce nu există? Ne propunem să creăm o mişcare socială în jurul acestei campanii, în care să punem acest subiect sensibil pe agenda publică şi să lansăm o petiţie publică de eliminare a <<testului cu două degete>>. Vrem să subliniem că virginitatea este un construct social şi că ea nu se poate testa medical, iar procedura poate cauza daune psihologice, emoţionale”, punctează Roxana Memetea, Managing Partner al DDB România, partener în realizarea campaniei.

„Sperăm ca prin această campanie să determinăm publicul larg, şi-n special părinţii, să devină conştient de aceste pericole la care sunt supuse tinerele adolescente din România, care trec prin asemenea experienţe”, a completat Andrada Cilibiu, Coordonator PR şi Comunicare al Centrului FILIA, parte din reţeaua VIF.

Filmul #DeNetestat

#DeNetestat prezintă un film emoţionant, în care protagonista este o adolescentă supusă la acest examen, chiar în preajma simulărilor pentru examenului de BAC. Tânăra povesteşte despre anxietatea cu care se confruntă, deseori, înaintea examenelor pe care urmează să le susţină.

„Mă afectează, dintotdeauna, orice formă de violenţă împotriva femeilor. Atunci când am primit propunerea de a contribui la campania #DeNetestat, am privit-o ca pe o ocazie să pot schimba ceva. Primul pas către a schimba ceva este a vorbi deschis despre problemă, a nu mai pune lucrurile sub preş şi a sancţiona orice formă de abuz. Dacă nu ştii despre, nu înseamnă că nu se întâmplă. Cred că e important ca oamenii să ştie că aceste "teste" încă se întâmplă în România anului 2022, că sunt groaznic de traumatizante pentru adolescente şi că nu fac decât să ducă mai departe nişte prejudecăţi oribile despre ce ar trebui să facă o femeie cu propriul corp”, mărturiseşte Iulia Rugină, regizor al clipului campaniei #DeNetestat.

Reteaua VIF - #DeNetestat from DDB Romania on Vimeo.

Petiţie online de eliminare a acestor examinări din legislaţia autohtonă

„Solicităm Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii şi Institutului Naţional de Medicină Legală să iniţieze urgent o modificare legislativă prin care testele de virginitate să nu mai fie efectuate în unităţile de medicină-legală. Solicităm eliminarea completă a acestor teste din lista serviciilor efectuate de unităţile medico-legale, atât efectuate la cerere, cât şi cele dispuse de diverse autorităţi”, precizează şi Tudorina Mihai, Preşedinte al Asociaţiei FRONT (reţeaua VIF).

În luna ianuarie a.c., Reţeaua VIF a depus o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) prin care a solicitat analizarea situaţiei existente în cadrul legal şi emiterea unui punct de vedere cu privire la caracterul discriminatoriu al acestor teste medicale. În textul sesizării se arată, printre altele, că testarea virginităţii este înrădăcinată în norme patriarhale, de control şi de discriminare a femeilor şi fetelor conform cărora sexualitatea feminină nu ar trebui să se manifeste înaintea căsătoriei, în caz contrar valoarea socială a fetei sau femeii este afectată şi pune în pericol respectabilitatea ei şi a familiei ei. Această practică reprezintă un act de violenţă împotriva femeilor şi o încălcare a drepturilor omului, cum ar fi dreptul de a fi protejat de discriminare pe criterii de sex, dreptul la viaţă, libertate şi siguranţă a persoanei, inclusiv integritatea fizică şi drepturile copilului (când este efectuată la o fată sub 18 ani).

Reţeaua VIF mai atrage atenţia că practica testării virginităţii este o formă de discriminare de gen iar „virginitatea” nu este un termen medical sau ştiinţific, ci un concept social, cultural şi religios care reflectă discriminarea de gen a femeilor şi fetelor, aşa cum se arată şi în Declaraţia Comună a Consiliului ONU al Drepturilor Omului (CDO) , Agenţia ONU pentru Femei şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) WHO/RHR/18.15 „Eliminating virginity testing: an interagency statement” din anul 2018.