De ce în România avem o intenţie de vaccinare mai mică cu 20 de procente decât în alte ţări europene?

Viceprim-ministrul Dan Barna afirmă că România este, alături de alte trei ţări din regiune, unul dintre statele europene în care intenţia de vaccinare este cu 20 de procente mai scăzută faţă de celelalte state, cauza fiind, conform lui Barna, campaniile anti-imunizare. "O campanie naţională de zahăr, făină şi ulei pentru un vaccin nu va fi, asta cu siguranţă. Dincolo de asta, modalităţile prin care cetăţenii pot fi încurajaţi, eu am propus variante din acestea creative, o cină cu preşedintele, o masă cu premierul sau cu unul din vicepremieri", susţine Barna.

Campanii de ştiri false despre vaccinare

"Din păcate - şi aici mă aştept ca noul CNA să reacţioneze - sunt posturi şi emisiuni care promovează exact mesajele acestea care ne pun într-o situaţie foarte proastă. De ce spun asta? Pe sondajele europene, în majoritatea statelor europene intenţia de vaccinare este undeva în jur de 80%. În România intenţia de vaccinare este undeva în jur de 60%, lucru particular doar României, Poloniei, Ungarei şi, parţial, Bulgariei. De ce? Pentru că acestea sunt ţările în care au fost puternice campanii de ştiri false, de antivaccinism şi toate aceste năzbâtii cu 5G şi toate celelalte lucruri care nu au nicio legătură cu o lume modernă. Or, asta înseamnă că pentru a avea succes e necesar să fim creativi în sensul în care să înţelegem că cei care urmează să se vaccineze... ok, sunt o parte antivaccinişti, pe aceia nu ai cum să îi convingi, nu ei sunt ţinta, dar sunt o mare din parte din oameni care nu s-ar opune, dar nu sunt neapărat entuziaşti”, a afirmat Dan Barna, marţi seară, la B1 Tv.

Barna a reafirmat importanţa implicării autorităţilor locale în campania de vaccinare, în special în mediul rural. El a avansat chiar ideea unor competiţii cu premii între localităţi privind vaccinarea, însă a afirmat că nu s-a luat o decizie cu privire la stimularea financiară sau cu bunuri de ordin material a celor care se imunizează.

Metode creative de încurajare a populaţiei

"O campanie naţională de zahăr, făină şi ulei pentru un vaccin nu va fi, asta cu siguranţă. Dincolo de asta, modalităţile prin care cetăţenii pot fi încurajaţi, eu am propus variante din acestea, creative, o cină cu preşedintele, o masă cu premierul sau cu unul din vicepremieri... De fapt sunt trei elemente care cred eu că i-ar face pe oameni să se vaccineze, de fapt îi fac pe oameni să se mişte într-o direcţie pe un subiect, oricare altul: frica şi frica asta a funcţionat cât timp cifrele au fost sus, competiţia – faptul că nu vei fi mai prejos decât vecinul tău, satul de peste deal, celălalt oraş şi celălalt element este fudulia, sau mimetismul - vedeta de orice fel ar fi”, consideră Dan Barna.