De ce sunt antreprenorii români cei mai nemulţumiţi afacerişti europeni

Concret, gradul de satisfacţie al antreprenorilor români este de doar 19% comparativ cu 83%, cât este în cazul suedezilor. Există şi explicaţii pentru acest clasament, spune Oana Datki, specialist în piaţa muncii.





„E mai greu să faci business în România, e mai nesigur, mai dificil, climatul economic e mai instabil, se schimbă legislaţia, se mai măreşte salariul minim, se mai schimbă taxele, se mai schimbă TVA-ul. Toate acestea doar din punct de vedere legislativ. Un alt motiv este nivelul de birocraţie care este total diferit de ţările nordice, unde nu este nevoie să duci atâtea hârtii şi totul se rezolvă online. Din acest punct de vedere, antreprenorul român nu este încântat”, a explicat, pentru „Adevărul”, Oana Datki.





Tot mai puţini angajaţi standard, tot mai mulţi antreprenori





Pe de altă parte, specialiştii spune că gradul redus de satisfacţie al antreprenorilor români ţine şi de faptul că nu se numără printre cele mai fericite popoare. Paradoxal, însă, tot mai mulţi români îşi deschid afaceri, fie ele mici sau mijlocii. „Vor fi tot mai puţini angajaţi standard şi din ce în ce mai mulţi mici antreprenori, colaboratori, deja se întâmplă asta”, a completat specialista în piaţa muncii.





Pe lângă români, Bulgaria, Portugalia şi Cipru sunt alte state europene în care antreprenorii consideră că li se pun beţe în roate şi afacerile nu sunt atât de satisfăcătoare pe cât şi-ar dori.





„Şi în antreprenoriat există o listă întreagă de plusuri şi minusuri. Depinde ce primează. S-ar putea, ca antreprenor, să câştigi mai mulţi bani. În schimb, ca antreprenor, ai mult mai multe riscuri şi mult mai multă răspundere. S-ar putea să câştigi suficienţi bani cât să fii bine ca angajat, dar la ora 18 să închizi mental uşa, ceea ce în momentul în care eşti antreprenor nu mai poţi. Există plusuri şi minusuri de ambele părţi. Sunt unii care au un apetit foarte mare pentru antreprenoriat şi alţii care se simt mai bine în postura de angajaţi”, a explicat Oana Datki.





Ca patron câştigi mai mult





Spre exemplu, medicul dentist Alexandra Săvulescu şi-a dat seama că vrea să îşi deschidă cabinet de stomatologie imediat ce a absolvit Facultatea de Medicină Dentară din Timişoara. După ce a lucrat o perioadă în mai multe cabinete stomatologice din Capitală, a luat decizia de a-şi deschide propria afacere. A durat ceva până a reuşit să obţină toate hârtiile necesare şi să parcurgă paşii necesari, dar de mai bine de trei ani, profesează în propriul său cabinet medical. Ba chiar a reuşit să şi angajeze personal. Nu i-a fost uşor, însă.





„Decizia de a-mi deschide cabinet am luat-o de la bun început. S-a conturat însă abia în momentul în care mi-am dat seama că am câştigat suficientă experienţă încât să îmi manageriez propriul cabinet şi să am grijă de pacienţi fără ajutorul cuiva. Singurul avantaj pe care îl văd este faptul că, din postura de patron, poţi să câştigi mai mulţi bani decât ca angajat, mai ales dacă reuşeşti să colaborezi şi cu alţi medici dentişti. În schimb, sunt foarte multe riscuri şi multă bătaie de cap. Trebuie să fie totul funcţional, să fii mereu pregătit pentru controale, să ai nervii puternici şi să te obişnuieşti cu responsabilităţile pe care le ai”, a declarat Alexandra.





În România, sunt înregistraţi oficial peste 1,7 milioane de lucrători pe cont propriu, potrivit Institului Naţional de Statistică. La nivel european, 227 de milioane de persoane sunt angajate şi doar 33 de milioane figurează ca fiind proprii lor şefi.