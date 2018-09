Cum au reuşit medicii dintr-o localitate să vaccineze aproape toţi copiii

Totul se bazează pe încrederea reciprocă, spune medicul Gindrovel Dumitra, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină de Familie (SNMF), cel care a pus bazele echipei formată din patru medici şi mai multe asistente medicale care vaccinează micuţii.

„Eu am o acoperire vaccinală foarte bună, mai sunt foarte puţini copii care nu sunt vaccinaţi, în general cei care sunt plecaţi în afara ţării şi pe care i-am pierdut într-un fel sau altul. Însă cei mai mulţi dintre aceştia sunt vaccinaţi în alte ţări. Cert este că localităţile din jur au avut destul de multe focare de rujeolă, iar la mine în localitate nu am avut decât trei cazuri, toate la copii sub vârsta vaccinării. Am avut cazuri la şase luni, respectiv la şapte luni, adică la copii care pur şi simplu nu pot fi vaccinaţi”, a povestit medicul de familie pentru „Adevărul”.

Cum a reuşit să câştige încrederea părinţilor

Gindrovel Dumitra mărturiseşte că încrederea părinţilor a câştigat-o în timp şi că un aspect cheie în relaţia pe care a dezvoltat-o cu pacienţii din comuna pe care o deserveşte a fost limbajul comun cu pacientul din faţa sa.

„La început, comunitatea avea foarte multe reticenţe în ceea ce priveşte vaccinarea, mulţi părinţi mă refuzau şi se temeau de reacţii precum febră sau alte reacţii similare. Încet, încet, şi-au schimbat atitudinea. În momentul în care văd că ceea ce preconizezi tu ca medic se întâmplă încep să aibă încredere în tine”, susţine medicul de familie.

Potrivit acestuia, în momentul de faţă le spune din start părinţilor să îşi imunizeze copiii, dar la început nu era aşa. Era nevoit să facă multă muncă de convingere. „Acum, mă adresez la modul imperativ, le spun că îi vaccinez pe răspunderea mea. Un alt avantaj e că cei care pleacă în străinătate, atunci când se întorc, văd că le vaccinez copilul cu acelaşi produs folosit în Germania sau în Italia. Şi atunci, gradul de reticenţă scade. Ai deja o bază de plecare”, afirmă doctorul.

Grup de vaccinologie

Pentru a putea fi mai aproape de părinţi şi pentru a le explica beneficiile vaccinării, medicul a pus bazele unui grup, format din specialişti, iar pacienţii care ajung în centrul de permanenţă pe care îl coordonează, sunt obişnuiţi şi cu ceilalţi medici de familie.

„Şansa mea este că am o echipă la Sadova, formată din medici şi asistente. Ne vedem reciproc pacienţii şi am încheiat convenţii de reciprocitate şi de înlocuire atunci când este cazul, lucru care îmi permite mie o mobilitate. Iar părinţii acceptă să îşi imunizeze copiii fie că vin la mine sau la colegii mei. Esenţa este să vorbeşti într-un limbaj adecvat, să înţelegi care este nivelul pacientului şi să nu faci din asta un factor de excluzie”, a completat specialistul. Spre deosebire de medicina din mediul urban, medicina din rural încheagă altfel de relaţii între medicul de familie şi părinte, subliniază Gindrovel Dumitra.

„În medicina de familie eu am multe gărzi în care îmi vin soţii care au probleme conjugale sau soţi care au probleme conjugale. Medicina de familie nu înseamnă doar o consultaţie timp de 15 minute în care să bagi un card în calculator, înseamnă o relaţie permanentă cu pacientul tău, cu părintele copilului”, a mai spus medicul.

Procentul de vaccinare scade de la an la an

Dar campaniile antivaccinare tot mai prezente în ultima vreme au reuşit cumva să şubrezească din încrederea părinţilor în eficienţa vaccinurilor.

„Am constatat că părinţii veneau la cabinet cu tot felul de informaţii de pe Internet şi am decis să fondăm un grup de lucru pentru a transmite informaţiile şi altor medici de familie. Momentan, ne vom concentra în zonele în care au fost probleme, respectiv în Suceava, Neamţ, Bacău, Braşov, Prahova şi unde putem să avem un câştig imediat prin vaccinare. Scopul este să nu mai moară copii”, arată vicepreşedintele SNMF.