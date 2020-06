Cum a parcurs vloggerul „Colo“ drumul de pe YouTube în arestul Poliţiei pentru exces de flecăreală

Vloggerul Alexandru Balan Colo este escortat in afara sectiei 9 de politie in Bucuresti FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Vloggerul Alexandru „Colo“ Bălan (28 de ani), care se laudă cu aproape 850.000 de urmăritori pe platformele sale online, şi-a petrecut noaptea de marţi spre miercuri în arestul Poliţiei după ce a fost reţinut, pentru 24 de ore, pentru că a publicat un clip unde instigă la lovirea şi violarea minorelor. Prezentat ieri instanţei cu propunerea de arestare preventivă, Alexandru Bălan a reuşit să scape de cătuşe, judecătorii hotărând să-l plaseze sub control judiciar pentru 60 de zile. În toată această perioadă, tânărul nu are voie să publice conţinut pe nicio reţea socială. Acţiunea autorităţilor vine la zece zile după ce acesta a publicat înregistrarea menţionată anterior şi după ce mai multe reprezentante ale organizaţiilor pentru drepturile femeilor au înaintat o plângere penală împotriva acestuia. Între timp, acestea din urmă au ajuns să primească ameninţări cu moartea sau cu violul din partea fanilor lui „Colo”, copii de 9-10 ani, iar specialiştii avertizează că astfel de cazuri arată o normalizare a violenţei împotriva femeilor şi critică influenţa nocivă pe care astfel de personaje o au asupra adolescenţilor.

Vloggerul Alexandru Bălan, zis „Colo”, a fost reţinut marţi seară la capătul a peste trei ore de audieri. Bărbatul este acuzat de infracţiunea de instigarea publică, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. „Pedeapsa maximă pentru instigare publică este de 3 ani. În cazul acestui vlogger, el a instigat aşa, la modul general. Şi este o infracţiune pentru că ameninţă drepturile fundamentale ale altor persoane, iar instigarea la viol, la violenţe, depăşeşte limitele liberei exprimări, pentru că poate genera încălcarea altor drepturi ale altor persoane”, a declarat avocatul Alexandru Cristian Surcel.

Cum a pornit scandalul

YouTuberul „Colo” este unul dintre cei mai urmăriţi vloggeri din online-ul românesc. El este din Bucureşti şi în prezent are 850.000 de abonaţi pe canalul său. Cei mai mulţi dintre cei care îl urmăresc pe Colo sunt tineri, majoritatea fiind adolescenţi cu vârste sub 18 ani. Pe 1 iunie, în cadrul unui alt clip, Alexandru Bălan critică modul „provocator“ în care se îmbracă „minorele din zilele noastre“, apoi declară că ar face sex cu toate. „Eu, dacă nu eram în nicio relaţie cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeţi-mă pe cuvânt“, spune vloggerul.

Deşi unul dintre urmăritori îi lasă un comentariu în care îl numeşte pedofil, Alexandru Bălan continuă să-şi justifice pornirile sexuale faţă de minore spunând că acestea se îmbracă mult prea provocator. El dă exemplul unei adolescente pe care a văzut-o pe stradă şi despre care spune că merită violată, adăugând şi o descriere a modului în care ar comite fapta. „La modul cu picioare-n gură, s-o scuipi în gură, să-i zici «Oh! Cine-i tăticul tău», să-i dai cu palme, s-o ţii cu capul de pereţi, să-i pui aşa piciorul pe faţă... Eu am nişte fetişuri mai ciudate, ştii, gen, adică aia se vedea că-i place şarpele. Adică, credeţi-mă, că astea nu trebuie iertate“, a spus Bălan pe stream-ul live.

Ulterior, Alexandru Bălan a prezentat scuze şi a spus că regretă situaţia creată. „A fost o glumă extraordinar de proastă. Îmi cer scuze în mod oficial pentru că clipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire“, a spus vloggerul. Deşi susţine că respectă toate femeile şi că nu a avut ca scop niciodată să jignească pe nimeni, Alexandru Bălan publica un alt video în 2019 în care înjura şi povestea cum a lovit „o blondă de la Untold“ pentru că i-ar fi furat locul în faţa scenei.

Experţii atrag atenţia că acesta a avut mai multe derapaje de-a lungul „carierei” sale. De exemplu, în cadrul unei transmisiuni live de pe platforma Twitch, din urmă cu aproximativ doi ani, Alexandru Bălan povesteşte, în primă fază, despre experienţa sexuală pe care a avut-o cu o minoră, de care ulterior s-a despărţit. Tânărul spune că minora „era nimfomană“ şi că l-a ameninţat că îl va reclama la Poliţie. „Eram atât de îngrozit c-o să mă bage la puşcărie copila aia, că gen n-ai voie să f*** minori“.

Cazul ar putea crea un precedent

Alina Dumitru, directorul organizaţiei nonguvernamentale Sens Pozitiv, una dintre persoanele care au insistat să facă o plângere la poliţie imediat după publicarea clipului în cauză, plângere ce a dus şi la autosesizarea autorităţilor, susţine că doar presiunea publică a dus la reacţia acestora, nenumărate alte cazuri similare fiind ignorate de către autorităţi. În opinia acesteia, acest episod ar trebui să fie un exemplu pentru ca societatea şi nu doar autorităţile să nu mai tolereze această normalizare a violenţei faţă de femei. „Este un discurs penal, instigă la violenţă, la viol şi sex cu minori, şi este şi motivul pentru care am depus plângerea la poliţie împreună cu Andrada Cilibiu, de la centrul FILIA. Acum, după acest demers, am ajuns să primim ameninţări cu moartea, cu violul de la nişte copii chiar şi de 9 ani. Mă sperie, ca părinte, să văd aşa ceva la copiii aceştia. Este un discurs prin care a normalizat actul violului, şi nu o să vă vină să credeţi, ni s-a reproşat de către fanii acestui vlogger că el făcea educaţie sexuală acolo. Îmi doresc mult să creăm un precedent din acest caz, pentru ca toţi creatorii ăştia de content online să înţeleagă că nu pot să vorbească şi să spună tot ce vor ei”, a declarat aceasta.

Mai mult, Eurobarometrul din 2016, arată că în România este cea mai mare toleranţă faţă de viol, dacă victima e îmbrăcată provocator, atrage atenţia Oana Băluţă, conferenţiar universitar în cadrul Universităţii Bucureşti. „E limpede că avem un regim patriarhal de putere, unde violenţa şi agresiunea sexuală împotriva femeilor sunt normalitate. Copiii aceştia care-l urmăresc de ani buni, dacă nu au de unde să-şi ia alte modele, alte discursuri, se vor aşeza în această naraţiune care normalizează violul. Vorbim de o societate care pune piedici educaţiei sexuale în şcoli, educaţiei despre consimţământ, cum anume nerespectarea consimţământului încalcă demnitatea umană”, a declarat aceasta.

Efectele pe termen lung

Psihologii atrag atenţia că, în contextul în care practic am externalizat educaţia sexuală unor astfel de personaje, copii de 9-11 ani găsesc în astfel de „voci” nu doar o sursă de informaţii, ci adevărate modele cu care formează relaţii afective. Ideile, uneori nocive, preluate fără un spirit critic, la nivel subconştient vor da naştere la adulţi incapabili să aibă relaţii de cuplu sănătoase. „Adolescenţii găsesc în astfel de personaje veritabile modele, fiind impresionaţi de atitudinea, limbajul, succesul şi chiar mesajul lor vulgar ce emană o persoană sigură pe sine sau chiar putere. Este extrem de uşor să câştigi „respectul” unui copil de 9-12 ani, care se află în căutare de modele – chiar prezenţa lui devine una măgulitoare, pentru că am înţeles că aceştia chiar căutau să meargă şi să-l întâlnească. Ne arată o relaţie „emoţională” faţă de acest personaj, nu una raţională, aşa cum ai când vorbim de cunoaştere, o relaţie afectivă, de căutare a unui prieten pe care un copil nu-l are. Un copil fragil la această vârstă are tendinţa de a se agăţa de astfel de personaje, şi chiar de a se ataşa de ele. Dacă astfel de mesaje nu sunt sancţionate, există pericolul că aceşti copii să le pună în practică, să nu uităm de nenumăratele cazuri de provocări online cu mutilare sau chiar sinucidere”, este de părere psihologul Keren Rosner.

„Martorii lui Colo“

„Colo“ nu e singura „vedetă“ din mediul online care susţine că adolescentele „merită“ să fie violate dacă se îmbracă într-un anumit fel. Într-un video pe platforma TikTok, utilizată în special de tineri şi adolescenţi, vloggerul Mihai Zmenta (26 de ani), care are peste 600.000 de abonaţi pe canalul său de YouTube, afirmă că minorele „şi-o cer“. „Bineînţeles că avem şi domnişoare nota 10, bă. Viitoare asistente TV, bineînţeles. Eu nu înţeleg părinţii acestor copii, de ce mai sunt surprinşi când ele sunt violate. Pentru că, bă, şi-o cer. Nu vedeţi cum umblă îmbrăcate când ies din casă? Mai că nu-şi scriu pe frunte «Vreau să fiu violată. O să-mi plac㻓, a declarat influencerul pe TikTok.

De asemenea, actorul Mihai Bendeac e pus şi el la zid, după ce un filmuleţ postat pe Facebook în 2015, în care actorul se amuza pe seama unei ştiri în care fosta asistentă TV Ana Maria Mocanu spune că a fost violată în perioada liceului, a revenit în atenţia publică. Bendeac citeşte dintr-un tabloid mărturisirile Anei Maria Mocanu, iar actorul pune la îndoială veridicitatea declaraţiilor fostei asistente TV şi insinuează că ar fi primit „o sumă de bani“ în schimbul „violului“.

Filmuleţul a generat un scandal în mediul online şi în 2017, când a început să fie distribuit pe reţelele de socializare, iar utilizatorii au lansat şi o petiţie pentru ca Mihai Bendeac să fie concediat de la Antena 1, pe motiv că „râde copios de viol“, ceea ce „este profund greşit din partea unui formator de opinie“, spuneau aceştia.