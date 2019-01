La şapte luni de la plantare, am vrut să vedem cum arată locul, aşa că am făcut o vizită pe munte, în Bucium, judeţul Alba, şi am discutat cu pădurarii de la Ocolul Silvic Abrud, cei care se ocupă de îngrijirea zonei plantate de Bergenbier.

Din fondul total de puieţi, 15.000 de brazi au fost plantaţi în zona Râu de Mori, iar restul de 35.000 de brazi au fost plantaţi în zonele Bucium şi Sohodol. Acum, de îngrijirea lor se ocupă pădurarii din Ocoalele Silvce respective. Şi, după cum am văzut, pădurea e pe mâini bune! 10 hectare de teren montan reîmpădurit au fost redate naturii.





“Pădurile de brazi influenţează în mod pozitiv mediul înconjurător prin reglarea circuitului apei în natură, de exemplu un molid la vârsta adultă reţine o tonă de apă. Tot coniferele ajută la diminuarea diferenţelor de temperatură, în pădure fiind întotdeauna mai cald iarna cu 4-6 grade şi mai rece vara cu 2 până la 4 grade”, ne-a spus domnul inginer Florin Butnariu, Şeful Ocolului Silvic Abrud.

Întreg procesul de plantare a acestor brazi a fost susţinut de consumatorii Bergenbier, care au dovedit cât de uşor este să te răcoreşti şi să reîmpădureşti.