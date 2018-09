Cum a înflorit rujeola sub PSD

Proiectul legii vaccinării, aprobat de guvern în august 2017, şi votat de Senat în unanimitate în luna octombrie a aceluiaşi an, stagnează la Camera Deputaţilor fără vreun motiv serios. „Există un acord din perspectiva obligativităţii informării, dar nu şi unul pentru obligativitatea vaccinării. În forma actuală a legii se vorbeşte despre acordul informat al pacientului, un aspect prevăzut de Legea Drepturilor Pacientului. Pe lângă faptul că există foarte multe amendamente, în acest moment discuţia este blocată în jurul acestei chestiuni”, arată doctorul Florin Buicu, deputat PSD şi preşedinte al Comisiei pentru Sănătate.

La rândul lui, doctorul Alexandru Rafila, medic microbiolog şi membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii susţine că noua lege ar ajuta foarte mult în primul rând pentru că ar elimina lipsa vaccinurilor de pe piaţă.

„Legea, chiar în forma votată în Senat, nu prevede sancţiuni pentru părinţii care nu-şi vaccinează copiii. Ea prevede însă ca aceştia să urmeze nişte cursuri de informare iar apoi să-şi asume consecinţele deciziei, îmbolnăvirea propriilor copii sau chiar a altor copii. Este o lege care ar ajuta foarte mult în actuala situaţie pentru că ar oferi şi alte oportunităţi. În primul rând ar elimina lipsa vaccinurilor de pe piaţă, aceasta fiind una din cauzele principale pentru care populaţia nu se vaccinează. În plus, ea ar permite să se acumuleze stocurile de vaccinuri, să creem mecanismele prin care să acordăm sprijin medicilor de familie şi să formăm specialiştii în informare la nivel judeţean”, este de părere Alexandru Rafila. „Pare ciudată întârzierea acestui act normativ. Poate este momentul ca şi Camera Deputaţilor să-şi asume consecinţele acestui fapt. Sau măcar să-şi asume un vot”, a concluzionat acesta.

Pare ciudată întârzierea acestui act normativ. Poate este momentul ca şi Camera Deputaţilor să-şi asume consecinţele acestui fapt Alexandru Rafila medic

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu este însă de părere că această lege este menţinută în Comisie pentru că actuala coaliţie de guvernământ are o altă agendă în acest moment şi nu dispune de o majoritate în plenul Camerei. „Legislaţia este foarte bună. Este un mix între legislaţia din Franţa şi Germania, cu măsuri de bun simţ, în vigoare şi în alte state europene. Am primit o variantă de la Senat, votată în unanimitate, dezbătută cu Societatea Civilă. Ceea ce aveam noi de făcut era o simplă formalitate. Legea nu este blocată în Comisie, aici nu există nicio reticienţă. Problema este în plenul Camerei unde se ştie că nu există o majoritate. Din păcate nu există nici liniştea pentru o dezbatere din cauză că PSD are o altă agendă, dictată de problemele din justiţie ale liderului său, Liviu Dragnea. Avem o majoritate PSD-ALDE care nu are sănătatea ca prioritate, dovadă că avem şi alte legi vitale blocate: legea transplantului, a malpraxisului, a salarizării unitare în sănătate”, a afirmat deputatul USR.