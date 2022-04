Cum a fost vremea de Paşte în ultimii nouă ani şi cum va fi anul acesta

Anul acesta vremea va fi predominant frumoasă de Paşte, cu minime între 2 şi 14 grade şi maxime între 16 şi 26 de grade. Va fi mai cald decât de obicei.

În ultimii ani a fost cald de Paşte, cu multe locuri unde ziua s-au depăşit +25 de grade. În unii ani maximele nu au trecut de 20-22 de grade, dar sunt tot mai rari acei ani.

În 2013 Paştele a căzut pe 5 mai şi au fost şi locuri unde s-au depăşit 30 de grade Celsius la prânz (Drobeta Turnu Severin, +30,1), potrivit hotnews.ro.

2014 - 20 aprilie

Minimele au fost între 2 şi 10 grade.

Maximele au fost între 14 şi 21 de grade.

2015 - 12 aprilie

Minime între -3 şi 11 grade

Minime între 15 şi 24 C

2016 - 1 mai

Minimele au fost între 5 şi 16 grade

Maximele au fost între 13 şi 23 C

2017: 16 aprilie

Minime: Topliţa 0, Calafat +12 grade

Maxime: Stâna de Vale +7, Giurgiu +24

2018: 8 aprilie

Minime: Miercurea Ciuc - 1, Moldova Nouă +15

Maxime: Mangalia +13, Vărădia de Mureş +26

2019: 28 aprilie

Minime: Păltiniş +3, Cotnari +14

Maxime: Roşia Montană, +6 Vaslui +25

2020: 19 aprilie

Minime: Poiana Stampei, -3, Oraviţa +14

Maxime: Baraolt +13, Băile Herculane +29

2021: 2 mai

Minime: Stâna de Vale +7, Oraviţa +20

Maxime: Roşia Montană +16 Calafat +32

În 2021 au fost printre cele mai mari temperaturi de Paşte de când se fac măsurători meteo. Minimele au fost de +19 C la Reşiţa, +18 la Caransebeş şi Timişoara şi +17 la Calafat şi Şiria. Nici măcar la vârfu Omu temperatura nu a fost negativă. Ziua au fost +32 C la Bechet şi Calafat, +31 la Focşani, Călăraşi, Olteniţa şi Tecuci şi +30 C în foarte multe locuri. Până şi la Predeal au fost 23 de grade, iar la Sinaia cota 1500 au fost 20 de grade.

Cum va fi vremea în acest an de Paşte

Maximele vor ajunge la 26 de grade. Pentru 24 aprilie nu este deloc rău. Cea mai ridicată temperatură înregistrată în ultimii ani în această zi a fost +32,4 C, în 2018, la Calafat. 24 aprilie poate fi şi extrem de răcoros o dată la 10-15 ani: spre exemplu, maxima a fost de numai +8,5 C la Calafat, în 1997 şi de +7,5 C la Sibiu, în 2001.

Temperaturi extrem de scăzute măsurate în ultimele decenii în acestă zi au fost în 1980, la Vf Omu (-13 C) şi în 2015 (-5,6 C la Miercurea Ciuc).

La Braşov ziua de 24 aprilie poate aduce, în mod excepţional, nopţi reci cu minime de -3, dar alteori şi nopţi calde cu 9 grade. Ziua pot fi +23 C, cum a fost în 2018, dar şi +6,7 C, cum a fost în 1988.

La Bucureşti, minima nopţii în ultimii 40 de ani a fost pe 24 aprilie 2011: -1,3 C. Maxima zilei a fost în 2018: +29,5 C.