Cum a fost posibil ca un parcagiu italian să ajungă chirurg celebru în România şi cum de nu şi-a omorât pacienţii

Caz uluitor în Capitală, unde un italian cu opt clase, care pretindea că a terminat medicina la o universitate americană prestigioasă, a ajuns să îi convingă pe reprezentanţii mai multor clinici private să îi permită accesul în sala de operaţii unde a şi efectuat zeci de intervenţii chirurgicale. Halucinant este că falsul doctor a reuşit să facă asta doar cu ajutorul unei parafe obţinută de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bucureşti, dar fără avizele de la Colegiul Medicilor din România şi de la Ministerul Sănătăţii, care sunt necesare pentru ca un medic străin să profeseze în România, fie că e vorba de sistemul de stat sau de cel privat.

Potrivit jurnaliştilor de la Libertatea, escrocul a intrat încă de anul trecut în atenţia procurorilor de la Parchetul General, care au deschis un dosar penal în acest caz. Cele care au sesizat autorităţile au fost chiar asistentele medicale, care şi-au dat seama că „celebrul chirurg estetician” Mathew Mode nu ştie să se spele corect pe mâini înainte de operaţie şi nici să-şi pună mănuşile chirurgicale aşa cum prevăd procedurile.

„E uluitor că s-a întâmplat aşa ceva”, atrag atenţia specialiştii. Cu atât mai mult cu cât a fost posibil ca Mathew Mode, pe numele său real Matteo Politi, condamnat la închisoare cu suspendare în Italia pentru practici similare, să pătrundă în sălile de operaţii ale unor clinici din capitala României şi să opereze pacienţi. „Şi sistemul public şi sistemul privat trebuie să aibă aceleaşi reguli. Da, a operat în clinici priviate cu o parafă. Dar parafa nu este de ajuns. Documentele pe care trebuie să le prezinţi la angajare sunt identice. Analizăm acest caz”, a dat asigurări Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, adăugând că nu ştie câţi pacienţi au fost operaţi de şarlatanul italian.

Concret, plângerea penală pe numele bărbatului, care în realitate este parcagiu, a fost făcută de Colegiul Medicilor Bucureşti în luna decembrie 2018, când, de altfel, Politia a şi obţinut codul de parafă de la DSP Bucureşti, care face obiectul unei anchete. O primă măsură a fost deja luată: angajatul care a acordat parafa a fost mutat disciplinar pentru moment. În plus, toate clinicile private unde lucrează medici străini vor fi supuse unor controale de amploare, anunţă Ministerul Sănătăţii.

Spitalul nu şi-a făcut datoria să verifice toate actele

Cum a ajuns însă acesta să pătrundă în sala de operaţie? „România are reguli, dar ele sunt încălcate. E vorba de fals, uz de fals şi complicitate. Se poate suspiciona orice, inclusiv mită. Dar marea problemă este cum un spital a putut să îi dea accesul să lucreze fără să aibă toate actele în regulă. Pentru că spitalul respectiv e acreditat să funcţioneze iar în clipa în care încalcă legile şi lasă pe cineva să lucreze fără să fie acreditat, e grav. Spitalul nu şi-a făcut datoria să verifice toate actele, inclusiv existenţa hârtiei de la Colegiul Medicilor. Într-o ţară civilizată, spitalul acesta ar plăti sute de milioane de euro despăgubire”, a explicat expertul în politici de sănătate Sorin Paveliu.

De cealaltă parte, Grupul Monza, care i-a permis accesul în sala de operaţie, se „spală” pe mâini şi se „declară lezat în acest context”, punctând că a iniţiat demersurile judiciare necesare împotriva lui Matteo Politi, care ar fi făcut „o singură intervenţie chirurgicală în cadrul clinicii”.





„Şeful Colegiului teritorial al medicilor, dacă este înştiinţat că pe teritoriul lui de jurisdicţie se petrece o astfel de faptă, face plângere penală împotriva celui care practică în mod nelegal medicina”, a explicat, pentru „Adevărul”, preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), doctorul Gheorghe Borcean.

Cum pot profesa medicii străini în România

Potrivit acestuia, pentru ca un medic străin să poată profesa în România, trebuie să existe o recunoaştere a diplomei sale.

„Recunoaşterea se face de către o instituţie care ţine de Ministerul Sănătăţii care, dacă remarcă o neconformitate, face o corespondenţă cu Universitatea din Milano, sau cu Universitatea din Bologna, care să confirme validitatea diplomei. După ce se recunoaşte diploma, centrul respectiv trimite documentul la Colegiul Medicilor din România. În funcţie de ce solicită acel medic, că vrea activitate temporară, ocazională, în scop didactic sau că doreşte efectiv să se stabilească aici, parcurge un anumit traseu”, a completat Borcean.

Ulterior, Colegiul Medicilor din România (CMR) cere un certificat de bună purtare de la organismul similar din ţara din care medicul respectiv pleacă.

„Dacă îl obţinem, atunci doctorul primeşte un document care îi dă dreptul să practice ocazional, temporar sau în scop didactic. Şi, cu acea hârtie se duce la direcţia de sănătate publică, se înregistrează în registrul medicilor şi are dreptul de a practica profesia”, a mai spus Borcean, adăugând că atât timp cât politica de marketing e cea care primează în sănătate şi astfel de presupuşi doctori sunt promovaţi de media, se poate ajunge şi la şarlatanie.

La rândul său, cunoscutul medic Vasi Rădulescu, a scris într-o postare pe Facebook, că povestea falsului chirurg italian care a ajuns să opereze în privat arată carenţele unui sistem care poate fi păcălit de orice şmecheraş.

„Sigur că povestea italianului e o extremă, dar avem nevoie de curăţenie generală în sistemul ăsta medical, care acum e un ghiveci sinistru”, a scris medicul. Se pare însă că pe numele italianului a mai fost deschis un dosar penal în România, după ce a convins doi medici să-i plătească 11.000 de euro garanţie pentru închirierea unui spaţiu într-o clinică privată, minţind că el e proprietarul clinicii.

Chirurgul estetician Adina Alberts a lucrat cu escrocul care se dădea medic

Celebrul chirurg estetician Adina Alberts (50 de ani) a vorbit despre escrocul italian care s-a dat drept medic plastician şi a operat pacienţi la mai multe clinici din Bucureşti. Ea spune că, la nivel de discuţie în domeniul medical, Matteo Politi „era strălucit“ şi putea induce foarte uşor în eroare oamenii.

„Au fost câteva suspiciuni. L-am văzut cum se mişca în sala de operaţii, am avut câteva discuţii. Să ştiţi că la nivel de discuţie medicală omul este strălucit, te induce în eroare când stai de vorbă cu el în domeniul medical, n-ai niciun dubiu. Eu nu am avut niciun dubiu, discutând cu el diverse proceduri medicale, că el nu este medic, că nu este chirurg plastician. Ulterior, au început să apară nişte suspiciuni în momentul în care l-am văzut, de exemplu, cum injectează, cât de mare grijă are de sterilizarea instrumentarului şi felul în care păstrează sterilitatea atunci când face un act medical. Uşor, uşor şi eu, şi asistentele mele ne-am dat seama că ceva e în neregulă. El înşela în mai multe privinţe pe cei din jur, nu numai prin faptul că a declarat că este medic şi nu e“, a detaliat Alberts.

Chirurgul estetician susţine şi că ea este cea care a sesizat atât Poliţia, cât şi Colegiul Medicilor în urmă cu mai multe luni.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: