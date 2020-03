Cum explică ISU Constanţa faptul că senatorul Chiţac a fost transportat fără izoletă la spital

Popa susţine că există o prevedere în protocolul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă de la nivel naţional, care permite inspectoratelor teritoriale să transporte fără izoletă mai multe persoane, cu condiţia ca acestea să fie confirmate toate cu coronavirus. Acest lucru este posibil când la nivelul judeţului nu există suficiente izolete:





“A fost adus fără izoletă, conform procedurii. Este o procedură emisă de DSU, în care persoanele care sunt confirmate se transportă cu autospeciala de victime multiple sau alte maşini, în condiţii de siguranţă. Asta înseamnă să fie închisă ambulanţa sau maşina. Se duc la locul unde trebuie să ajungă şi apoi autospeciala este dezinfectată. Este o alternativă la transportul cu izoleta în condiţiile în care nu ai izolete suficiente sau nu ai în dotare. Constanţa are o izoletă şi erau trei persoane. Medicul de specialitate a zis că pot fi transportate toate trei deodată, fiind toate infectate, confirmate de Spitalul de Boli Infecţioase. Echipajul a fost echipat corespunzător. Nu erau expuşi la niciun risc. Toţi trei erau infectaţi. Iar maşina a mers la decontaminare. Izoleta oferea o siguranţă pentru contaminarea autospecialei”, a spus şeful ISU Constanţa, arată info-sud-est.ro

Judeţul Constanţa, unul dintre cele cinci centre din ţară care pot primi bolnavi cu coronavirus, are o singură izoletă, conform informaţiilor furnizate de şeful ISU Constanţa. Joi a fost deschis un centru de carantină în Hotelul Flora din staţiunea Mamaia, unde au fost deja cazaţi mai mulţi români veniţi din Italia şi Germania.





”Judeţul Constanţa are o singură izoletă. Sunt judeţe care nu o au nici pe aceea, cred, nu ştiu sută la sută, dar deocamdată noi avem una. Persoanele suspecte vor fi transportate individual. Fiecare cu maşina. Transportul se face numai la solicitarea DSP şi după decizia lor. Este o procedură emisă de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai declarat Daniel Popa, şeful ISU Constanţa.

Într o postare pe Facebook, senatorul Vergil Chiţac susţine că nu el a cerut să fie transportat fără izoletă.





”În jur de ora 14:30, am citit atât informarea primită de la NATO cât şi mailul de mai jos, în care mi se explică faptul că delegatul francez cel mai probabil s-a infestat pe data de 23, adică după patru zile de la întâlnirea noastră.Imediat, am luat legătura cu un medic care s-a interesat la Institutul Matei Balş, am explicat situaţia, şi mi-a spus că, având în vedere lipsa simptomelor specifice la 19 zile după summit, pot sta liniştit., După ora 17:00, medicul a revenit cu un telefon şii mi-a transmis că, dacă am simptome specifice, să merg la spital, iar dacă nu am, să merg în izolare la domiciliu şi dacă situaţia se agravează să mă adresez medicilor specializaţi, ceea ce am şi făcut. Menţionez că de luni seara am rămas la domiciliu. Acum, este clar că am luat de undeva acest virus. De unde, nu îmi pot explica. Rog frumos presa să informeze corect opinia publică. Nu sunt şi nu am fost niciodată un om iresponsabil. (...) Transportul la spital este în sarcina exclusivă a serviciilor de ambulanţă. Nu am hotărât eu cum să fiu transportat la spital. M-am supus, ca orice cetăţean, indicaţiilor echipajulu”, precizează senatorul.