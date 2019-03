Cum poate ajunge România cel mai eficient centru de Inteligenţă Artificială din lume. O strategie naţională

high tech), arată Necesitatea elaborării unei astfel de strategii a fost evocată în cadrul Summitului RePatriot de la Alba Iulia din 2018, când, oameni de afaceri şi antreprenori din diaspora şi din ţară, au scos în evidenţă poziţia privilegiată a României, a specialiştilor şi a companiilor autohtone din IT într-un context global de business dominat de înaltă tehnologie (), arată newsweek

„Cu resursele umane şi de creativitate validate internaţional de care dispune, România poate, în mod realist, să devină, într-un deceniu, cel mai eficient centru de tehnologie din lume”, se arată în manifestul organizatorilor.

La succesul evenimentului, moderat de iniţiatorul RePatriot, fost Ministru al Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Marius Bostan, au contribuit peste 100 de personalităţi din lumea academică, cercetare, oficiali (consilierul prezidenţial Constantin Ionescu, Ministrul Comunicaţiilor - Alexandru Petrescu, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei), împreună cu reprezentanţi ai companiilor din Romanian Business Leaders şi invitaţii lor, precum şi jucătorii importanţi din domeniul Inteligenţei Artificiale dintre care enumerăm: Google, UiPath, DeepMind, Bitdefender, Dell, Digital Telemed, Microsoft, Oracle, DocProcess, IBM, SAS, Orange, Vodafone, Telekom.

Românii plecaţi trebuie conectaţi cu ţara

În deschidere, Marius Bostan a susţinut că evenimentul urmăreşte iniţierea procesului de elaborare a strategiei de ţară privind Inteligenţa Artificială şi să strângă idei pentru proiecte naţionale prin feed-back-ul oferit de personalităţi din mediul de afaceri, administraţie, mediul universitar şi de cercetare din domeniu.

„Misiunea RePatriot este să conecteze toţi românii cu ţara. Cea mai mare bogăţie a României este împrăştiată pe tot mapamondul. Sunt foarte mulţi români în domeniul Tehnologiei şi Inteligenţei Artificiale (AI) în diverse locuri din lume care şi-au manifestat dorinţa de a participa la acest efort.

Unele proiecte au o componentă de inteligenţă artificială. Am dat un exemplu că se poate, că unii dintre noi chiar facem lucrurile să se întâmple. S-au găsit în mod inteligent banii şi estimez peste jumatate de miliard de dolari atraşi în investiţii de sectorul public şi privat împreună.

La evenimentul Summitul de la Alba Iulia s-a discutat despre necesitatea de a aduce valoare adăugată cât mai mare României într-o perioadă cât mai scurtă. Au fost relevate probleme şi nevoi, oportunităţi şi riscuri şi au fost dezbătute posibile soluţii. Pornind de la această discuţie, am căzut de acord că, atât timp cât statul nu are iniţiativă, mediul privat şi academic ar trebui să înceapă acest proiect legat de Inteligenţa Artificială”.

Doctorul Radu Dop, Asociaţia Medicală Română a prezentat ca exemplu un sistem israelian al Digital Telemed System care eficientizează lupta împotriva diabetului spunând: „Digitalul a intrat în viaţa noastră uşor, normal şi azi ne sperie. Noua generaţie, generaţia alfa, aparţine altei lumi, ei se nasc nativi digitali. Domeniul sănătăţii are nevoie de resurse... şi ne duce la o problemă insolvabilă: costuri incontrolabile, calitate greu de urmărit. Trasabilitatea valorilor este greu de urmărit.

În medicină, trebuie să gestionezi o fiinţă făcută din 100 de trilioane de celule, fiecare celulă având 200 de mii de reacţii pe secundă. E un business de trilioane. Se desfăşoară într-un mediu stresant, consumant pentru personalul medical. Cultura de înaltă performanţă pe care o dorim în sănătate nu se poate fără digital. Orice platformă, program, device nu face decât să armonizeze un mediu care are o dispersie şi o variabilitate de neimaginat. Sănătate 4.0 – obţinerea de competenţă maximală pusă la dispoziţia pacientului. Competenţele nu mai trebuie să stea într-un loc. Este un spaţiu virtual în care se culeg date, se transportă, se judecă şi se întorc ca suport pentru decizie terapeutică sau diagnostică”

Mobilitatea oamenilor

Liviu Drăgan, Druid: „Scopul numărul unu al AI este acela de a înlocui munca repetitivă, obositoare. România duce lipsă de resurse, tocmai, în muncile repetitive. Datorită globalizării, alte ţări au rezolvat această chestiune prin muncitorii care vin din toate colţurile lumii.

Implementarea AI ar fi un beneficiu formidabil. Ca să se poată acest lucru, în afara unui suport al guvernului, cred că am avea câţiva paşi. Primul, este legat de resursa umană. România are o problemă formidabilă cu ceea ce se întâmplă în IT: 85% lucrează în outsourcing. Această muncă nu aduce mare beneficiu României, în afară de taxele care se plătesc pentru salarii. Soluţia pentru a sprijini sectorul de AI este susţinerea start-up-urilor unde să fie atraşi oamenii implicaţi, acum, în outsourcing.

În AI, datorită tehnologiilor care se schimbă de azi pe mâine, este foarte simplu de aplicat. Ne putem axa pe agricultură unde avem o tradiţie, pământ roditor. Soluţia este ca fondurile europene să nu fie folosite pentru programe de IT, ci să fie folosite pentru a angaja oameni de IT.”.

O oportunitate necesară pentru dezvoltarea României





„Inteligenţa artificială reprezintă o oportunitate de dezvoltare economică a României pe care nu ne permitem să o ratăm. La Facultatea de Matematică şi Informatică avem un colectiv dinamic de profesori şi studenţi în domeniu, centre de cercetare şi programe de master noi în limba engleză de Inteligenţă artificială, Ştiinţa datelor, Procesarea limbajului natural şi suntem pregştiţi să contribuim la scrierea şi implementarea unei strategii de ţară bazată pe educaţie şi cercetare. Apreciez iniţiativa Romanian Business Leaders şi cred în construcţii clădite de jos în sus, din iniţiativa, creativitatea şi entuziasmul oamenilor, prin efortul comun al companiilor şi al universităţilor”, a declarat Radu Gramatovici, Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică.

