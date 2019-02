Culmea imposturii: falsul chirurg italian are diplomă de medic luată la Priştina, dar n-a făcut liceul. Cum l-au ajutat funcţionarii români

Apar noi detalii despre cazul halucinant al parcangiului italian de 38 de ani care se dădea drept medic estetician reuşind să opereze în mai multe clinici din Capitală, deşi avea doar 8 clase. O femeie de 60 de ani, care a ajuns sub bisturiul lui Matteo Politi pentru un lifting facial şi ridicare de pleoape se plânge ca a fost mutilată. „Nasul meu arată ca un şniţel bătut pe tocător”, le-a explicat femeia jurnaliştilor de la Libertatea. Ea a subliniat că a fost operată de impostorul italian într-o clinică de stomatologie. Alertată de faptul că apar tot mai multe victime ale falsului medic, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, care i-a şi dat undă verde italianului să opereze, atribuindu-i cod de parafă „din milă”, a lansat o linie telefonică specială pentru pacienţii lui Politi.

Voia să se angajeze ca asistent manager într-un SRL

Pe de altă parte, avocatul italianului susţine că bărbatul nu are nimic de ascuns, că deţine studii medicale şi că diploma sa a fost recunoscută de Ministerul Educaţiei, instituţie la nivelul căreia s-a extins ancheta pornită de la Ministerul Sănătăţii. Şi Avocatul Poporului s-a autosesizat joi în acest caz.

Concret, Matteo Politi deţine un atestat de recunoaştere a studiilor medicale, eliberat chiar de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CRED), pe 11 aprilie 2018, pe care l-ar fi solicitat nu pentru a profesa ca medic, ci pentru a se angaja ca asistent manager la o firmă.





Andronescu: „Cine a greşit va plăti cu funcţia”





În documentul citat, obţinut de realitateasuceava.net, se menţionează că diploma sa de licenţă „a fost eliberată de Universitatea din Pristina, Republica Serbia, în 2013”. Totuşi, atestatul primit de la Ministerul Educaţiei în timpul mandatului lui Valentin Popa nu poate fi utilizat în exercitarea profesiei de medic şi nu este valabil în scopuri academice. „Titularul documentelor de studii depuse pentru recunoaştere îşi asumă răspunderea cu privire la autenticitatea acestora”, se mai arată în hârtia ce a ajuns în posesia lui Politi.





„Trebuie să verificăm autenticitatea diplomei. În caz că e falsă, cine a greşit, îşi riscă poziţia în Ministerul Educaţiei”, a declarat ministrul Ecaterina Andronescu. Aceasta a precizat că se poartă o corespondenţă cu Universitatea din Pristina pentru a verifica autenticitatea documentului oficial.





La rândul său, Gianina Chirazi, directorul CNRED, a precizat că diploma nu prezenta suspiciuni de fals, solicitarea pentru recunoaşterea studiilor fiind depusă cu o lună înainte ca acesta să obţină atestatul de echivalare al studiilor, în timpul mandatului lui Valentin Popa, rectorul Universităţii din Suceava.





Are sau nu are liceul făcut?





Problema cea mai mare, afirmă specialiştii, dar şi ziariştii italieni care au relatat pe larg cazul italianului condamnat la închisoare în Peninsulă pentru infracţiuni similare, e faptul că el nu ar avea liceul terminat, ceea ce ar face imposibilă înrolarea într-un program universitar de orice fel. Politi ar fi făcut un singur an de medicină, la Facultatea de Medicină din Verona, unde s-a înscris cu o diplomă de Bacalaureat falsă, pentru că avea doar opt clase. Deci şi acel an a fost făcut ilegal.





„Părerea mea este că nu a terminat liceul. Când se dădea doctor în Italia, la 30 de ani, nu terminase liceul, deci nu mă aştept să-l fi terminat după. Faptul că a ales o universitate cum e cea din Pristina nu e întâmplător. Lucrurile sunt atât de neclare acolo, nici nu se ştie în ce ţară se află universitatea de acolo, e ambiguu. Este destul de greu de verificat dacă diploma este reală sau nu, dar chiar şi dacă diploma este reală, asta nu înseamnă că a fost obţinută în condiţii de legalitate”, a declarat, pentru „Adevărul”, medicul Sorin Paveliu, expertul în politici de sănătate al Societăţii Academice Române (SAR).

Îndoieli are şi preşedintele Colegiului Medicilor din România, doctorul Gheorghe Borcean. „Este ambiguu chiar şi acel atestat. Vorbeşte despre studiile lui universitare, dar nu şi despre calitatea lui de chirurg, care trebuia şi ea confirmată pe diplomă şi care să ateste că a făcut rezidenţiat. Certificatul de medic chirurg trebuie să cuprindă curricula pe care ai îndeplinit-o în ţara de origine. E o discuţie lungă în legătură cu provenienţa diplomei sale”, a explicat Borcean pentru „Adevărul”.





Alţi doi medici străini cu semnul întrebării





Cazul falsului chirurg a mai scos la iveală şi alte două nume ale unor medici care nu s-au regăsit în registrul medicilor români, a completat şeful medicilor. E vorba de doi doctori, Piero Fullone şi Iris Moscovici, care, potrivit TVR, apar pe site-ul clinicii Euromedical, cu care a colaborat şi Politi.

„Nu ştiu cine sunt”, a spus medicul Borcean, care susţine că echipe mixte formate din personal de la Colegiul Medicilor Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii verifică în aceste zile valididatea actelor medicilor străini care profesează în Capitală.





Preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Estetică: „Orice acţiune umană implică un grad de risc”

Medicul Tiberiu Bratu, preşedintele Societăţii Române de Chirurgie Estetică, susţine că un estetician începe să fie stăpân pe meserie după ce a făcut peste 300 de operaţii, iar de abia când are câteva mii poate spune că a văzut cam tot ce înseamnă complicaţie. „Un grad de risc este indiferent unde te operezi. Nu există un chirurg cu experienţă care să spună că dacă te duci la el nu poţi avea nicio complicaţie. Dacă ai puţină maturitate, nu poţi să spui aşa ceva. Orice acţiune umană implică un grad de risc. Aici e vorba şi de pacienţi, care trebuie să fie atenţi unde merg. Şi clinica are o responsabilitate. Şi la mine, la clinica Brol, au venit italieni care au spus că vor să vină să opereze. Am preferat să nu iau pe nimeni. Sunt ai mei, cu care am lucrat, pe care i-am crescut şi care oricând pot să vină să opereze, pentru că ştiu că se pricep. Acum un medic din Uniunea Europeană poate să practice meseria în orice ţară din uniune, cu condiţia să işi facă toate actele prin Colegiul Medicilor, prin Direcţia Sanitară. Dar prefer să nu am emoţii aşa că am zis: nu. Orice ţară are şi chirurgi buni, mai puţini buni”, a mai declarat Tiberiu Bratu.





Legat de chirugii esteticieni din Italia, doctorul Bratu spune că legile de acolo sunt diferite faţă de cele de la noi. „În Italia poţi să faci chirurgie estetică fără să fii chirurg plastician. E o portiţă acolo. Dacă ai medicină generală, nu ştiu cum, poţi să faci chirurgie estetică. Aşa că acolo sunt mulţi care nu au competenţă de chirurgie estetică, dar se ocupă de asta. Nu zic de buze, fac operaţii de tot felul. Am mai spus-o, chirurgia asta estetică e o chirurgie de maturitate. O faci când deja o bază solidă de chirugie plastică, de chirurgie generală. Trebuie să ai şi o vârstă. Când eşti foarte tânăr ţi se pare că tot ce zboară se mânâncă şi că ţine nu ţi se poate întâmpla nimic”, a completat Bratu.





Un escroc francez a operat la Timişoara doi ani

Cazul italianului Matteo Politi nu este unic în România. În urmă cu câţiva ani, François Pinori, un francez care a venit la Timişoara, la clinica privată Euroclinica, în calitate de mare specialist ortoped în probleme de coloană, era de fapt un medic fals, el operând fără să aibă diplomă. El a depus la Direcţia de Sănătate Publică Timiş diploma cu care atesta că este absolvent al Universităţii de Medicină din Paris. Ulterior, s-a descoperit că documentele erau false.





Francezul a sosit la Timişoara în 2004, din Italia, unde a operat ilegal vreme de patru ani, realizând inclusiv operaţii complicate la coloană prin laser. François Pinori a operat la Timişoara, timp de doi ani, 160 de pacienţi. Culmea, multe operaţii au avut succes. După ce s-a aflat de caz, Pinori a dispărut din România şi nimeni nu a mai reuşit să dea de urma lui.

Specialiştii dau şi sfaturi pentru pacienţii care vor să facă proceduri estetice, mai ales că medicina estetică a luat amploare în ultimii ani. „Este esenţial ca pacienţii să nu se uite doar pe pagina de Facebook a doctorului şi în CV-ul acestuia, ci să caute recenzii despre el, să întrebe şi alte persoane şi să caute pe grupuri date care îi pot ajuta dacă să aleagă sau nu acel estetician”, au conchis aceştia.