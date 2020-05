CTP, despre scandalul termoscanării de la Kaufland: O scenetă nereuşită. Cine se duce la magazin înarmat cu articole de lege şi Constituţie?

„Doamna în cauză strigă de la bun început. Nu vorbeşte pe un ton normal. Strigă. Doreşte să fie auzită. De toată lumea. E evidentă pregătirea scenei. Apoi a venit doamna foarte bine instruită pentru a face nişte cumpărături. Pentru asta a venit înarmată cu articole de lege, citate din Constituţie, convenţia de la Geneva. Că aşa te duci la cumpărături”, a declarat Cristian Tudor Popescu joi seară într-o intervenţie la Digi24.

Acesta a mai atras atenţia că cele două personaje nu purtau măşti şi că ar fi comis o ilegalitate dacă ar fi intrat în spaţiul comercial.

„Atât ea cât şi soţul nu purtau măşti. Aici nu era vorba de spaţiu public, era vorba de intrarea într-un spaţiu închis. Nu aveau mască nici unul nici celălalt, nici măcar coborâte sub bărbie. Cum ar fi intrat în magazine fără mască? Asta era o altă ilegalitate pe care se pregăteau să o comită. În mod clar a fost stârnirea oamenilor aflaţi la intrarea din supermarket şi din jur. Tot ce au făcut cei doi a urmărit o solidarizarea a oamenilor, cum spun ei, şi să provoace o încăierare de proporţii cu forţele de lege. Nu au reuşit”, a adăugat CTP.

Gezatarul a mai adăugat că termenii folosiţi de de scandalagii erau specializaţi şi că mai apoi s-au corectat pentur a fi înţeleşi de trecători.

„Aţi văzut şi termenii folosiţi. Câţi cetăţeni simpli folosesc termenul ăsta? «Termoscanare?» Oamenii spun simplu să îţi ia temperatura. Doamna a luat seama şi s-a corectat. Din punctul meu de vedere e foarte limpede. Să mai spun ceva şi despre acest procedeu. Păi domnul şi doamna dacă se duceau la aeroport ce făceau când li se cerea să treacă prin poartă? Poartă prin care circulă raze X. Nu toate scanerele corporale sunt cu raze X. Deci ce făcea? Tot aşa ţipau că nu li se respectă drepturile? (...) De ce luarea temperaturii este un act intim? Adică să pui câte un medic la intrarea fiecărui supermarket. La intrarea fiecărei instituţii, să pui câte un medic ca să ce? Să mişte acel aparat, să-l pună la frunte. Păi mai rămâne vreunul care se ocupă de cei care suferă dacă-I punem pe toţi la poartă la supermarket? Spune distinsa, bine antrenată, că e un act medical intim. Păi eu nu am văzut să i se introdugă un termometru in gură sau în cealaltă parte a tubului digestiv. Nu am văzut asta. E într-adevăr un act de provocare. S-a urmărit ralierea oamenilor, crearea unui incident de proporţii de către aceste persoane. Nu au reuşit”, a conchis CTP.