CTP, despre restricţiile impuse de autorităţi: Ar fi putut să spună «Lasă-i, domnule, le dăm drumul să vadă cum e»

Redăm mai jos declaraţiile lui CTP:

„Măsurile luate de acest Guvern au fost corecte şi deloc simpatice, deloc populare sau aducătoare de capital politic. Puteau, de pildă, Orban cu Iohannis să adopte o atitudine de tip Trump în America, Boris Johnson în Marea Britanie, de tip Putin în Rusia, de tip Bolsonaro în Brazilia. Ce se întâmplă în aceste ţări în care cuvântul de ordine a fost cel al PSD-ului de acum? Care a fost ideea? «Ce coronavirus? E o conspiraţie, e o gripă care trece în august, mergem înainte cu economia». Pe asta bat acum monedă toţi cei despre care v-am spus. SUA se apropie de 100.000 de morţi, în Brazilia, accelerarea numărului de morţi l-a înspăimântat chiar şi pe Bolsonaro.

În România, ceea ce a spus Iohannis, că dacă nu luam măsurile ar fi fost mult mai mulţi morţi, e un lucru pe care orice specialist în domeniu îl va susţine. Nu îl neagă nimeni. Ar fi putut să spună «pierdem alegerile, ce facem? Dacă mor, mor, asta e. Că nu se mai poate, lumea fierbe, hai să le dăm drumul să se ducă pe străzi. Ia lasă-i, domnule, le dăm drumul să vadă cum e».

Eu mai am uneori nişte gânduri: «Şi dacă ar muri toţi imbecilii, toţi infractorii, în legătură cu starea de urgenţă şi cu periculozitatea coronavirusului n-ar fi nicio problemă». Dar nu mor doar ăştia, ei infectează oameni buni, cinstiţi, care nu au nicio vină. Toţi ăstia care au teoria conspiraţiei în cap i-ar infecta şi pe cei buni. Atunci mi-aş reprima astfel de gânduri.

Nu doresc moartea nimănui. În primul rând nu doresc moartea proştilor. Ei sunt o categorie necesară în societate. Prostia nu e neaparat imorală. Un om prost poate să fie un om cinstit”, a precizat CTP.

„I-aş da dreptate domnului Vela de data asta. În oraş se respectă regulile stării de alertă, de distanţare, dar pe drum ce contaminezi şi cum eşti contaminat? Din Bucureşti ies cu maşina proprie. Dacă mergi cu trenul, bănuiesc că se vor impune nişte reguli. Dacă mergi cu autocarul, la fel. Deci ce rost are restricţia asta? Nu are rost să restricţionez deplasarea dintr-o localitate în alta. Să zicem că sunt infectat şi mă duc la Ploieşti. Sunt mai infecţios decât un infectat din Ploieşti? După logica asta, respectarea regulilor în localităţi e suficientă. Nu văd rostul acelor restricţii pomenite de Iohannis, care sunt şi groteşti. Nu am voie decât să merg cu bicicleta. Poate sunt unii pasionaţi de alt sport”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi 24.