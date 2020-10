CTP, despre pelerinajul la Sf. Parascheva: Am o viziune: te duci, te îmbolnăveşti, ajungi la moaşte, le pupi şi apoi te vindeci. Căci te vindecă garantat, nu?

"Am această viziune: te duci, te îmbolnăveşti, ajungi la moaşte, pupi moaştele şi apoi te şi vindeci. Căci moaştele te vindecă garantat, nu? Iată că Guvernul a avut curaj, într-o anumită măsură, nu total, s[ intervină. Dar mai bine ar fi interzis de tot acest pelerinaj, după părerea mea. Cineva trebuia să ia o hotărâre, să interzică asta, altfel vedeai, ca în fiecare an, zeci de mii de oameni, inghesuiţi unii în alţii, să ajungă la moaşte.

Ce face acum părintele patriarh Daniel, şeful Godporaţiei, este o încercare strategică de a balansa între clienţi şi stat. Dacă nu ziceau nimic, cum initial nu spuseseră nimic, se supuneau măsurilor, atunci erau într-o bună relaţie cu statul, ceea ce BOR a urmărit intotdeauana: să fie acolo, lângă, la dreapta tronului puterii. Pe de altă parte, nezicând nimic, pierd clienţi. Ca la orice corporaţie. Dacă nu mai vin la Sfânta Parascheva. la Sfântul Dimitrie etc. ... pierd clienţii'', a spus gazetarul.

El a continuat: ''Sigur, e libertate, unii oameni îşi doresc să pupe acele moaşte. Am avut totuşi această imagine cinematografică la un moment dat: cum vine omul, pupă şi flit, puf, se dă cu dezinfectant pe raclă. Dezinfectează până şi moaştele, că aşa au zis. Sunt şi alte categorii de cetăţeni care nu vor să meargăla moaşte, vor să mearg[ la activităţi sportive, vor să meargă la tenis, handbal, dar nu o pot face. De luni de zile vedem tribune goale. Asta e restricţia care păzeşte sănătatea oamenilor. Mai sunt oameni care vor să meargă la teatru şi nu pot, căci iarăşi s-au închis".

Gazetarul a continuat prin a citi un fragment din romanul lui Alexandre Dumas, "Ciuma". Jurnalistul este de părere că ignoranţa românilor este factorul care contribuie masiv la creşterea alarmantă a numărului de infectări cu SARS-CoV-2 şi că aceştia, cei lipsiţi de empatie şi iubire, sunt "ucigaşi în orb".





"Ceea ce ni se întâmplă este ignoranţa. Adică nu numai a ignora, a nu şti, înseamnă şi a nu dori să ştii. DE aceea cei care nu ţin seama acum de ceea ce li se repetă de nu ştiu cîte ori pe zi, de la toate nivelurile, mască, distanţă fizică, dezinfectare. Nu vor să ţină seama de asta? Oamenii aceştia nu-şi cunosc cu adevărat nici pe cei de lângă ei, nu i-a interesat vreodată. Asta este ceea ce spune aici Camus, spuen un lucru extraordinar: bunătatea venită din întuneric poate face la fel de mult rău ca reaua credinţă. Nu este posibil să iubeşti cu adevărat în ignoranţă. Dacă eşti în beznă şi vrei să rămâi acolo, atunci nu poţi iubi şi nu poţi fi nici bun. Cu asta ne confruntăm, cu oameni care nu ştiu, nu vor să ştie, cu negaţionişti... Fiecare dintre aceşti oameni este un criminal în orb. Fiecare dintre cei care mor acum în spitale sunt ucişi de către unul, doi, trei dintre noi. Criminali în orbi pentru că nu vor să fie lucizi, nu vor să ştie şi prin urmare nu sunt capabili de a le păsa de ceilalţi", a transmis CTP.





Soluţia salvatoare propusă de CTP pentru cei care nu vor să respecte regulile şi să poarte mască de protecţie este înăsprirea amenzilor.





"Acum 30 de ani, am nutrit speranţa pe care acum o consider prostească de a schimba oamenii (...). M-am convins că era o prostie, că oamenii nu pot fi schimbaţi, chiar după vârsta de 12 ani, când încetăm a mai fi copii, jocurile sunt făcute, personaltatea e formată în miezul ei, coordonatele acelea fundamentale nu mai pot fi schimbate, cel puţin eu asta am constatat (...). Soluţia este constrângerea. Poliţiştii să meargă printre ei, îmbrăcaţi în civil, şi să le dea amenzi uriaşe celor care vor să omoare oameni. Aceşti oameni care umblă fără mască, care nu mai respectă distanţa, nu se dezinfectează ş.a., sunt nişte cirminali în orbi".