CTP citează din Nina Cassian referindu-se la America de după alegeri: „Am  fost la faţa locului şi am găsit-o umflată” VIDEO

Potrivit lui CTP , „trumpismul“ nu va dispărea, chiar dacă Donald Trump va pierde alegerile, iar acest lucru ar avea legătură cu probleme mai adânci ale societăţii, nu doar ale celei americane. Gazetarul a vorbit despre cetăţenii „cu minte îngustă“.

„Minte îngustă, «narrow mind» în engleză, înseamnă cineva care trăieşte în capul lui, de pildă un cetăţean român care nu trăieşte în România, nu trăieşte pe planeta Pământ şi nu trăieşte în secolul XXI, deşi, fizic, el se află în România, se află pe Pământ şi în secolul XXI. Omul acesta nu gândeşte mai departe de ograda lui: casa lui, cercul lui de apropiaţi, câţiva oameni şi atât. Pentru el, ceilalţi nu există. Pentru el, planeta nu există: «Ce mă interesează pe mine că Trump a scos Statele Unite din Pactul împotriva schimbărilor climatice de la Paris? Ce treabă am eu? Pact, schimbări, Paris?» îşi zice el. «Băi, o să mori, copiii tăi o să moară sufocaţi pe străzile oraşelor acestei planete din cauza asta!» i s-ar putea replica. «Nu mă interesează, domnule, pe mine mă interesează să am acum să îmi iau de-o bere», ar spune el. Este cetăţeanul cu capul în frigider.

Nu trăieşte în secolul XXI. Dacă ar putea fi acum teleportat în timp, în secolul al XVIII-lea sau al XVII-lea, n-ar sesiza mare diferenţă, n-ar fi nicio problemă pentru el. Sigur, i-ar fi mai greu fără telefon mobil, dar găseşte el metode să suplinească asta. Nu-l deranjează. Pentru că toate evoluţiile care au avut loc în gândirea umană până atunci nu-l privesc, nu-l interesează. Întrebaţi-l, de pildă, care sunt planetele Sistemului Solar! Habar n-are şi, mai mult, nu ştie şi nici nu vrea să ştie: «Ce mă interesează pe mine, domnule?», a explicat CTP, precizând că astfel de oameni sunt în societăţile fiecărei ţări de pe glob, înclusiv în SUA.

Referitor la situaşia post-electorală din America, CTP a folosit o expresie a poetei Nina Cassian : „«Am fost la faţa locului şi am găsit-o umflată». În America, în clipa de faţă, Pământul este cu cucuie, cu guguloaie, a spus CTP.

Un votant Trump nu poate să fie decât o minte îngustă, „a narrow mind”, a explicat CTP. „Când spun minte îngustă nu înseamnă că este prost, nu, poate să fie foarte bun în meseria lui, să fie inteligent în ceea ce face. Nu spun că este un om rău, poate să fie un om bun, dar este o minte îngustă: nu vrea să gândească decât aici, în jurul lui, ce vede, ca prin ochelarii de cal. În nişa aceea a lui poate să fie performant, dar acolo rămâne!” a spus Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a explicat de ce crede el că unii americani au votat de fapt împotriva lui Trump şi nu pro-Biden. „Joe Biden nu a ostilizat populaţia Americii, nu a divizat-o în halul în care a făcut-o Trump. Trump şi-a exclus întotdeauna adversarii. (...) Încearcă să inventeze fraudă electorală din nimic, n-are niciun fel de dovadă. În preaplinul minţii lui, Trump, înainte să apuce să-l oprească, să-l placheze ca la fotbal american nişte consilieri, a apucat să scrie pe Twitter: STOP THE COUNT. Păi, ce însemna asta? O spunea în momentul în care scorul este 253 la 213 pentru Biden. Bun, ne oprim. Păi, aici câştigă Biden! Adică el ce voia să spună? Ţineţi numărătoarea în statele unde câştig eu şi opriţi-o în statele unde câştigă democraţii. Până aici a ajuns acest ins! A ajuns să lovească în ceea ce este sfânt în SUA: rule of law, în democraţia, în statul de drept, stabilite de 240 de ani. N-a avut nicio ezitare să expună băşcăliei ruseşti Statele Unite în momentul de faţă: Slăbuţ democratic procesul electoral american, are găuri multe sunt comentariile de la Kremlin” - a comentat CTP.

CTP a arătat că suspansul privind alegerile americane va dura până în ianuarie anul viitor: „Trump va fi preşedinte până în 21 ianuarie. El speră să fie şi după. Nu va pleca de la Casa Albă. A mers până la a spune că este normal ca oamenii să treacă la violenţă în Pennsylvania, pentru că am fost furaţi. Pur şi simplu îşi îndeamnă alegătorii să năvălească asupra secţiilor de votare şi să stopeze «furtul», care e din capul lui. Nu întâmplător în acest moment serviciile secrete au intensificat supravegherea şi sistemul de securitate în jurul casei lui Joe Biden din Delaware, pentru că se tem de un atentat, e posibil, printre susţinătorii lui Trump nu m-ar mira deloc să fie unul care acum să vrea să-l ucidă pe Joe Biden”, a arătat gazetarul.

„Deci, Trump nu va pleca uşor de acolo. Va folosi toate mijloacele. Încă n-a folosit Curtea Supremă! Curtea lui Dorneanu, aia e Curtea Supremă a Statelor Unite. Trump şi-a pus oamenii acolo. Când e vorba de Trump se poate orice, va încerca orice, vă dau în scris. Orice mijloace, oricând de scelerate, ca să nu plece de acolo, nu poate accepta înfrângerea, e o problemă în mintea lui” - a spus Cristian Tudor Popescu.