Criză de oxigen în spitale. Se consumă într-o lună cât într-un an. Reacţia ministrului Sănătăţii

"Am avut şi ieri (joi – n.r.) astfel de solicitări, inclusiv în municipiul Buucreşti. Le-am gestionat – MS cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă – am sunat, am vorbit, s-a soluţionat, am mai alocat din alte judeţe. Găsim, căutăm soluţii în fiecare zi pentru aceste probleme. Am găsit soluţia de a aduce butelii de oxigen din judeţe limitrofe. În această situaţie, luăm legătura cu firma care are contractul de mentenanţă cu spitalul respectiv, pentru a acorda cu prioritate ajutor de urgenţă, ca spitalul respectiv să nu rămână fără oxigen", a spus Cseke Attila.

Joi, două spitale din Bucureşti au avut nevoie suplimentară de butelii de oxigen. în condiţiile în care consumul în spitale s-a triplat.

Un manager de spital a declarat la Digi24 că în spitalul pe care îl conduce, s-a consumat într-o lună oxigen cât într-un an întreg.

La Târgu Cărbuneşti trei pacienţi cu COVID-19 au decedat în urma defectării instalaţiei de oxigen.