Creştere accelerată a cazurilor de coronavirus în România. Expert: În acest ritm vom depăşi capacitatea de internare în spitale

Sorin Paveliu, expert în politici publice de sănătate, susţine însă că dinamica apariţiei de cazuri noi de infectare în România respectă la milimetru curbele de infectare din Italia şi Spania.

„În acest ritm, la începutul lunii aprilie, vom depăşi capacitatea de internare din spitalele şi secţiile de boli infecţioase, de Sărbătorile Pascale vom ajunge în situaţia Italiei din prezent, iar la sfârşitul lunii, cifrele cu cei infectaţi vor avea cel puţin 6 zerouri! Am vorbit periodic de subfinanţarea sistemului sanitar din România. Astăzi vedem (vom vedea în curând) ce înseamnă să nu poţi să protezezi respirator decât cel mult 1.000 de persoane/săptămână! Mai întâi îi vom pierde pe cei în vârstă, din cauza comorbidităţilor. La scurt timp vom pierde însă şi vieţi care ar fi putut fi salvate dacă am fi avut ce ne trebuie, inclusiv din rândul persoanelor mai puţin vârstnice, fumători etc. Eforturile guvernului actual de achiziţionare de aparate de ventilaţie asistată nu au cum să fie încununate de succes, criza este globală, iar noi vom fi întotdeauna la coada listei, neavând producători autohtoni. Izolarea la domiciliu este foarte eficientă, dacă este şi poate fi respectată. Într-un caz ideal, dacă ne-am putea izola într-un mod similar cu focarul epidemic Wuhan, într-adevăr în 2-3 luni transmisia virusului se va fi oprit, iar virusul pur şi simplu va muri”, este de părere Sorin Paveliu.

Psihiatrul Gabriel Diaconu susţine că această creştere a numărului de cazuri este urmarea firească a creşterii accelerate a capacităţii de testare. „Progresia cazurilor testate nu e totuna cu progresia epidemiei. Cel puţin două săptămâni noi am fost la o capacitate de testare mult mai mică decât restul Europei, prin lipsă de teste, şi am suplimentat prin măsuri severe de carantină/izolare. Ce se vede astăzi nu e o răspândire care-a prins viteză, doar o identificare care îşi ridică privirea din ţărână”, a precizat acesta.

Grupul de Comunicare Strategică a precizat azi că, în acest moment, la nivelul spitalelor din România sunt 2.653 de paturi ATI şi de 1.361 ventilatoare mecanice.

Numărul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus a înregistrat luni cea mai mare creştere de până acum: 143 de cazuri noi, ducând bilanţul total al cazurilor la 576. De asemenea, tot azi au fost confirmate alte două noi decese ale unor pacienţi infectaţi cu noul virus, ducând numărul total al deceselor la 6. Potrivit autorităţilor, azi, 15 pacienţi erau internaţi la secţiile de terapie intensivă, 7 dintre aceştia fiind în stare gravă. Doar alte nouă persoane au fost declarate vindecate, ducând numărul acestora la 74.



Astfel, luni dimineaţă a fost confirmat decesul unei femei în vârstă de 72 de ani, internată din 21 martie la spitalul din Suceava, şi care suferea de mai multe afecţiuni cronice – diabet şi boli cardiovasculare. Femeia nu avea un context epidemiologic, adică nu avea un istoric de călătorie şi nici nu venise în contact cu o persoană confirmată pozitiv. Câteva ore mai târziu, autorităţile au confirmat şi cel de-al cincilea deces, al unui bărbat de 71 de ani, confirmat pozitiv în data de 23 martie. Deşi nu s-a menţionat existenţa unor alte afecţiuni cronice în cazul său, oficialii au precizat că acesta fusese internat anterior la secţia de cardiologie, unde se pare că a venit în contact chiar cu pacienta de 72 de ani care a decedat cu puţin timp înaintea bărbatului. La lăsarea întunericului a fost confirmat şi al şaselea deces. Reamintim că, duminică, au fost confirmate primele trei decese ale unor persoane infectate cu coronavirus în ţara noastră: un bărbat din Filiaşi de 67 de ani, altul din Capitală, în vârstă de 74 de ani, şi cel de-al treilea, de 70 de ani, din Bacău, toţi cu afecţiuni cronice preexistente. Cel de-al treilea pacient decedat duminică este omul de afaceri Vasile Ouatu, fost viceprimar al municipiului Piatra Neamţ. Miercuri, i se deschisese un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor pentru că ar fi refuzat internarea şi alte investigaţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Piatra-Neamţ. 496 cazuri active de persoane infectate cu coronavirus sunt în România, alături de 74 de persoane vindecate şi 6 decese „Avem o răspândire comunitară” Cu un bilanţ total de 576 de cazuri, ţara noastră a intrat astfel pe listă ţărilor galbene, cu peste 500 de cazuri. Şi, ca o nouă premieră negativă, a fost înregistrat şi primul deţinut cu noul coronavirus. „Unul dintre cazuri este cel al unui deţinut care, în data de 11 martie a.c., a fost transportat de la Poliţia Capitalei la Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava pentru probleme medicale. În urma testării realizate astăzi, 23 martie, acesta a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus. Precizăm că deţinutul a fost izolat încă de la momentul încarcerării, iar la testarea realizată în data de 11 martie a.c., pentru depistarea unei posibile infecţii cu COVID-19, rezultatul a fost negativ”, se arată în comunicatul autorităţilor. Şi numărul persoanelor aflate în carantină sau izolare a continuat să crească, ajungând la 5.066 de persoane, respectiv 72.247 în izolare la domiciliu.