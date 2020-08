COVID-19 atacă tot mai violent: pacienţii, din ce în ce mai tineri

„Pe fondul vidului legislativ, mulţi pacienţi au cerut să meargă acasă, nu au stat în spital (după decizia CCR-n.r.). Drept urmare, nu au făcut tratament adecvat încă din prima fază a bolii şi, extrem de important, nu au stat în repaus. Odihna este foarte importantă în lupta cu o boală infecţioasă, pentru aceasta este, plastic spus, ca un meci de box. Contează cum ripostezi, dar în primul rând este important să rezişti loviturilor. Respectivele persoane au sunat la 112 atunci când starea s-a agravat, iar boala a scăpat de sub control. O parte pot ajunge într-un stadiu nerecuperabil. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că acum învăţăm boala. Decompensările foarte rapide ale pacienţilor sunt frecvente şi fără asistenţă medicală imediată lucrurile pot scăpa de sub control imediat”, a declarat profesor-doctor Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale.

A scăzut vârsta pacienţilor

Pe de altă parte, medicul Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi, susţine că în prezent formele grave, care necesită îngrijire specială sau chiar un transfer spre ATI, au „migrat” spre pacienţii din zona activă cu vârste de 30, 40 sau 50 de ani sau chiar mai tineri. „Nu avem forme grave numai la persoanele vârstnice. Ba chiar persoanele mult mai tinere, care altfel sunt active, au căderi mult mai numeroase acum, fac forme grave care necesită o îngrijire atentă. Practic, toată plaja de vârste este atinsă, acum, de aceste forme grave. Asta pentru că tinerii se duc la munte, dar mai ales la mare şi mai apoi o parte a lor aduc acasă boala contractată în vacanţă”, a precizat profesorul universitar doctor Carmen Dorobăţ.

Atacuri mai violente

Mai grav este că pe lângă înmulţirea cazurilor şi deceselor, medicii care tratează de cinci luni pacienţii infectaţi cu noul coronavirus descoperă noi efecte pe care le produce infecţia în organism. S-au înmulţit cazurile cu afectare pulmonară, iar virusul este mai agresiv, spune Nicoleta Bîrcă, şefa secţiei de Pneumologie a Spitalului Judeţean din Buzău. „Dacă iniţial am avut primul val de pacienţi asimptomatici sau cu forme uşoare, din ce în ce cazurile au devenit mai severe, din ce în ce mai des cu afecţiuni pulmonare, deci problema este foarte serioasă. Am avut pacienţi care s-au prezentat la debut cu accident vascular cerebral şi ulterior am descoperit că de fapt aveau infecţie SARS-CoV-2. Am stabilit diagnosticul pe bază de tomograf computer, deci aveau şi leziuni pulmonare şi test COVID pozitiv. Este clar că debutul a fost un AVC, dar acesta a fost cauzat de coronavirus. (…) Practic, virusul atacă toate organele şi sunt din ce în ce mai puţini (pacienţi-n.r.) cu forme uşoare. Nu avem de unde să ştim ce formă vom face. Din păcate, nu are legătură cu comorbidităţile pacienţilor. Am avut pacienţi tineri, fără niciun fel de altă problemă de sănătate şi care, la un moment dat, undeva între zilele 5 şi 10, au avut o evoluţie proastă, au necesitat oxigen sau chiar transfer în terapie intensivă”, a precizat Nicoleta Bîrcă.

Cifrele continuă să fie îngrijorătoare

Drept urmare, şi ultimul bilanţ anunţat de autorităţile de la Bucureşti este unul îngrijorător. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că în doar 24 de ore, 41 de români au pierdut lupta cu boala şi că au fost desoperite 1.309 cazuri noi de COVID-19. Mai mult, numărul pacienţilor aflaţi la Terapie Intensivă a ajuns la 464, mărindu-se astfel presiunea pe sistemul medical. Bucureştiul şi judeţele Argeş şi Braşov continuă să fie polul COVID-19 în România.

Linie telefonică InfoCons pentru cei nemulţumiţi de testarea COVID-19

Asociaţia de protecţie a consumatorilor InfoCons a lansat o linie telefonică specială destinată persoanelor nemulţumite de modul în se face testarea la cerere pentru detectarea COVID-19. La numărul 021-9615 românii pot solicita consiliere, informare sau pot depune sesizări din perspectiva protecţiei consumatorilor. „Ţinând cont de faptul că se înregistrează tot mai multe sesizări din partea consumatorilor cu privire la realizarea analizelor de testare COVID-19, procesarea rezultatelor, clauzele contractuale sau de consimţământ semnate de către consumatori în momentul recoltării, InfoCons trage un semnal de alarmă şi sprijină toţi consumatorii care întâmpină o problemă în acest domeniu”, se menţionează în comunicatul organizaţiei de protecţie a consumatorilor.