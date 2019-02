Cod galben de ceaţă în următoarele ore. Care sunt zonele vizate

Astfel, în judeţul Cluj se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri, dar şi depuneri de chiciură, avetizarea meteorologilor expirând la ora 09.00, arată mediafax.ro . Judeţul Covasna este de asemenea sub cod galben de ceaţă până la ora 10.00, precum şi zonele joase ale judeţelor Braşov, Alba, Harghita, Sibiu şi Mureş, avertizarea expirând la ora 10.30.