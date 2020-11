Cod galben de ceaţă densă pentru 10 judeţe din ţară

Potrivit ANM, până la ora 12.00 sunt sub avertizare mai multe localităţi din judeţul Neamţ, respectiv: Piatra-Neamţ, Roman, Săbăoani, Roznov, Borleşti, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Săvineşti, Dumbrava Roşie, Gherăeşti, Zăneşti, Podoleni, Bodeşti, Trifeşti, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Icuşeşti, Boteşti, Bârgăuani, Mărgineni, Bahna, Secuieni, Ştefan cel Mare, Costişa, Oniceni, Valea Ursului, Dulceşti, Bozieni, Moldoveni, Războieni, Dragomireşti, Dochia, Tupilaţi, Făurei, Gâdinţi, Ruginoasa, Negreşti, Văleni, Pânceşti, Dobreni, Bira, Poienari. Aici se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.

O altă avertizare, în vigoare până la ora 12:00, care vizează local ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m, a fost emisă pentru judeţele Brăila; Ialomiţa; Călăraşi; GiurgiIu şi Teleorman.

De asemenea, potrivit ANM, sunt sub avertizare până la ora 13:00 judeţul Olt şi Dolj, iar până la ora 14:00, judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea. În aceste zone se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.