Clipul unei românce, viral pe TikTok. Soluţia ascunsă pentru ca nimeni să nu-i mai fure munca

Celebrul site media american BuzzFeed, cu sediul la New York, a prezentat în detaliu povestea virală a româncei. Şi cunoscutul site Bored Panda, ce are peste 100 de milioane de afişări lunar, a scris un articol amplu despre Cristina Şevcenco, absolventă de studii superioare în Danemarca şi ce măsuri a luat pentru a nu îi mai fi furată munca. În prezent, Cristina lucrează în Bucureşti ca freelancer şi şi-a deschis propria firmă de social media şi digital marketing.

Cristina Şevcenco a vorbit în exclusivitate pentru ”Adevărul” despre cariera sa şi despre cum a devenit virală pe TikTok. În 2019, după ce fusese angajată la o companie, Cristina a petrecut două săptămâni realizând cercetări de piaţă extrem de bune şi utile pentru companie. Foarte încântată de prezentarea făcută în Power Point, şefa ei i-a furat ulterior munca, fără să menţioneze cuiva că cea care făcuse toată munca era Cristina.

”Şefa mea a fost foarte impresionată de abilitatea mea de a selecta informaţii cât mai importante şi de a ajunge la o concluzie aplicabilă pentru a aduce mai mult trafic şi vânzări platformelor noastre. Ea, ştiind că eu mi-am terminat studiile în acest domeniu, iniţial credeam că voia să construiască ceva cu abilităţile mele, dar, din păcate, am ajuns să aflu că ea îşi construia doar propria sa carieră. După ce i-am văzut extazul şi mulţumirea din ochi, mi-a cerut să fac o prezentare care va fi trimisă mai departe. Bineînţeles, prima mea prezentare a unui proiect de la început era fără acest watermark. Mă gândesc şi că ea a crezut că este în regulă să facă aceste lucruri. În continuare, nu o consider un om rău. Doar o victimă a unei industrii atât de bolnave încât reprogramează oamenii să nu mai vadă nimic în jurul lor decât doar câştigul companiei (şi ulterior al carierei lor)”, a povestit Cristina Şevcenco pentru ”Adevărul”.

Tânăra spune că a fost şocată când a văzut că munca i-a fost efectiv furată şi că i-a fost ştearsă semnătura.

„Sunt singura care a avut curaj să vorbească despre asta”

„Când mi-am exprimat nemulţumirea că munca mi-a fost furată, şefa mea a râs. Pur şi simplu. Atunci nu vedeam acest lucru ca fiind rău, dar acum, privind în retrospectivă, mă injosise foarte mult cu această reacţie. Spunea că este normal, că, fiind la început, poate să am aşteptări mai mari decât abilităţile mele, nu este chiar cel mai productiv lucru de făcut”, precizează Cristina.

Ulterior, pentru a preveni alte furturi, Cristina s-a decis să creeze o semnătură ascunsă pe prezentările Power Point pe care le realiza. „În ceea ce privea proiectele mele, mereu aveam grijă să fac un template separat, care dacă ar fi fost modificat orice în afară de text, template-ul s-ar fi modificat atât de mult, încât avea nevoie de ajutorul meu. După ceva timp am învăţat că poţi face asta din HTML, so, there you have it. Totul este cod. Absolut orice software poate fi editat din cod. Data viitoare, când cineva vă supără la locul de muncă, caută pe Google cum te poate ajuta HTML!”, adaugă Cristina.

Clipul Cristinei a strâns peste 3,7 milioane vizualizări pe Tik Tok FOTO: arhiva personală

Când a terminat colaborarea cu şefa care îi furase munca, Cristina Şevcenco a fost forţată să semneze un acord de confidenţialitate prin care i se interzicea să vorbească despre experienţa sa pe orice platformă, de orice fel, altfel ar fi suportat repercusiuni legale.

”Am fost foarte plăcut surprinsă să văd că în alte companii, oamenii sunt foarte deschişi când vine vorba de cui îi aparţine creditul pentru proiectul respectiv. Ulterior, am aflat că este o practică foarte comună în această industrie. Nu sunt singura, din păcate. În schimb, sunt singura care a avut curaj să vorbească despre asta”, spune Cristina.

„Succesul tău nu depinde de cât poţi fura. Depinde doar de tine”

Tânăra a povestit pentru ”Adevărul” şi cum i-a venit ideea de a-şi expune povestea într-un mod original pe TikTok. ”Pentru faptul că nu am avut voie să vorbesc despre acest subiect timp de doi ani, am decis să pun o alarmă pe telefon pentru a-mi aduce aminte că acordul de confidenţialitate a expirat. Aceea a fost ziua în care am decis că voi vorbi despre asta pe TikTok. Multe dintre TikTok-urile mele sunt despre această companie!”, precizează Cristina Şevcenco.

Videoclipul postat pe TikTok la finalul lunii ianuarie a ajuns să aibă acum peste 3,7 milioane de vizualizări, iar Cristina a primit reacţii şi comentarii de pe tot globul, inclusiv oferte de angajare.

”Am primit propuneri de angajare, brand dealuri, oferte de colaborări, dar îmi doresc să construiesc această platformă singură. Nu vreau să creez content pentru branduri străine, nu încă, îmi doresc să fim o comunitate strong înainte să mă extind la parteneriate. Suntem atât de mulţi oameni, cu atât de multe oportunităţi. De ce să alegi să fii un astfel de om? Când ai opţiunea de a fi un om bun şi de a-ţi construi o echipa puternică? Este loc pentru toţi sub soare. Brandurile şi companiile trebuie să se trezească şi să conştientizeze că lucrăm pentru oameni, nu împotriva lor. Succesul tău nu depinde de cât poţi fura sau cât poţi păcăli. Depinde doar de tine şi de cât de multă muncă vrei să depui pentru a deveni cine crezi tu că eşti cu adevărat!”, mai spune Cristina.

