Climatolog: „Zonele aride din România se extind tot mai repede. Se întind deja pe 100.000 de hectare“. Principalele cauze ale acestui fenomen

Într-un raport din 2020, Greenpeace avertiza că dispariţia pădurilor şi a perdelelor forestiere din zonele de câmpie ameninţă siguranţa naţională. Potrivit organizaţiei, în următorii 30 de ani, peste 40% din teritoriul României va deveni o stepă aridă. Modelările climatologilor indică, într-un scenariu moderat, că peste 11 milioane de români vor fi afectaţi de creşterea temperaturilor, reducerea drastică a rezervelor de apă şi deşertificare. Seceta va deveni noul normal.

Expertul climatolog Roxana Bojariu a declarat la Digi24 că se ajunge în astfel de situaţii atunci când e vorba de o fluctuaţie a precipitaţiilor, aşa cum s-a întâmplat în acest an, în care ploile care vin sezonier au debutat mai târziu, intervalul ploios ajunge să fie mult mai scurt, iar seceta se prelungeşte.

„Sunt zone unde factorul climatic e important, dar nu este singurul. Felul în care gestionăm local resursele e foarte important, poate amplifica problemele schimbărilor climatice, ale încălzirii globale sau să le limiteze.

Ultimul raport al studiului privind schimbarea climei evidenţiază că în România vom avea zone aride care vor deveni şi mai aride, iar cele care au deja precipitaţii vor cunoaşte şi mai multe precipitaţii.

În sudul Olteniei este o tendinţă naturală de ariditate. Dacă am desecat Lunca, care acţiona ca un tampon şi menţinea umiditatea când nu aveam ploi, am înrăutăţit tendinţa naturală spre aridizare. Schimbarea climei vine cu o presiune în plus asupra acelor terenuri nisipoase şi înrăutăţeşte şi ea situaţia.

Dar dacă am reface perdelele de arbori şi am găsi soluţii în care să avem zone umede tampon, am putea restabili un ciclu local al apei care să echilibreze situaţii legate de tendinţa de aridizare", a explicat Roxana Bojariu.