Cîţu: România trebuie să rămână la pragul de îmbolnăviri de sub 3 la mie

"Campania de vaccinare rămâne, în continuare, un lucru important. (...) Este important să ne vaccinăm pentru că doar aşa putem să menţinem ceea ce am câştigat până acum. (...) Ceea ce ne spun experţii: am reuşit să avem această scădere puternică a numărului de persoane care au test pozitiv pentru că în oraşele mari am depăşit cam 30%-35%, deci acest prag pe care noi îl calculasem pentru 5 milioane, pentru toată România. Faptul că în aceste oraşe, cam în toate, am depăşit 30% a ajutat foarte mult, deci trebuie să continuăm. Este singura explicaţie pentru ceea ce avem acum”, a afirmat premierul. El a menţionat că un alt motiv privind scăderea ratei de infectare este legat de imunitatea celor care au trecut prin boală.

"Vreau să păstrăm România sub trei la mie persoane infectate, acesta este obiectivul. (...) Trebuie să ne vaccinăm, ca să nu mai ajungem acolo”, a adăugat premierul. Conform acestuia, campania de vaccinare "a încetinit în toate ţările".

În ceea ce priveşte vaccinarea anti-COVID a copiilor, premierul a anunţat campanii de informare în toate zonele, dar şi maratoane de vaccinare pe parcursul întregii veri.

Florin Cîţu a mai declarat că România intenţionează să vândă vaccin anti-COVID, dacă numărul de doritori va fi mai mic decât cel al stocurilor, dar şi să doneze unor ţări vaccin.

Videoclipurile pro-vaccinare, finanţate de UNICEF

Premierul a explicat că videoclipurile în care apare pentru a încuraja vaccinarea au fost finanţate de UNICEF, el explicând că "nu a fost niciun ban dat de la Guvern”.

Prim-ministrul a mărturisit că videoclipul în care apare a fost filmat în zece minute. El a catalogat campania drept una "foarte bine gândită” şi a anunţat că vor mai exista şi alte astfel de campanii.