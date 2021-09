Cîţu: Ministerul Sănătăţii îşi asumă operaţionalizarea rapidă de noi paturi la ATI-COVID până la cifra de 1.522

El a adăugat că cele mai multe dintre aceste paturi vor fi operaţionalitate în Bucureşti, iar preşedintele CJ Ilfov a fost de acord să transforme Spitalul Judeţean într-un suport COVID, în cazul în care este nevoie, în contextul valului patru al pandemiei.

„Au mai fost câteva lucruri pe care le-am cerut ieri şi aş vrea să vă informez. Ieri am cerut în videoconferinţă la Ministerul Sănătăţii informări despre problema paturilor la ATI. Ministerul Sănătăţii îşi asumă la nivel naţional, printr-un Plan de Rezilienţă, operaţionalizarea rapidă de noi paturi la terapiei intensivă până la cifra de 1.522 de paturi. Şi ieri în conferinţă am spus că ar trebui să mergem spre 2.000 de paturi. Dar asta este ce avem acum informaţii. Cele mai multe dintre acestea vor fi operaţionalizate în Bucureşti. Vor ajunge în primă fază la 308 paturi ATI pentru pacienţi COVID, Cluj va ajunge la 82 de paturi, Mureş – 79 de paturi, Iaşi – 77 de paturi, Timiş - 71 de paturi ATI pentru circuitul COVID. Ieri am luat legătura cu preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov şi i-am propus ca Spitalul Judeţean să treacă în regim COVID. Domnul preşedinte a fost de acord. Vom folosi şi acest spital dacă este nevoie în regim COVID”, a afirmat Florin Cîţu, după şedinţa de miercuri a Guvernului.