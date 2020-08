Cine are prioritate la testare pentru COVID-19. Autorităţile au omis două simptome vitale

Pentru o bună parte a pacienţilor, sunt simptomele de debut ale bolii, iar o monitorizare a acestora poate duce la depistarea rapidă a bolnavilor şi, implicit, la reducerea răspândirii noului coronavirus.

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a actualizat definiţiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus, iar experţii susţin că, în mod ciudat, au fost uitate două simptome foarte importante în descoperirea rapidă a celor care suferă de COVID-19.

Astfel, în cea mai recentă informare publică, INSP menţionează că suspectă de a fi încadrată în această categorie se află „orice persoană cu infecţie respiratorie acută cu debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respiraţie”. În plus, în categoria suspecţilor se încadrează şi persoanele cu pneumonie sau bronhopneumonie. În fine, pentru copiii cu vârste până la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale (vărsături, diaree) neasociate cu alimentaţia, se poate suspecta infecţia cu SARS-CoV-2.





În mod cel puţin ciudat, INSP nu a inclus în lista de simptome a suspecţilor de COVID-19 debutul brusc al anosmiei sau ageuziei, adică pierderea mirosului şi gustului, chiar dacă acestea sunt specificate în mod expres de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor în definiţia de caz pentru cei infectaţi cu noul coronavirus, alături de tuse, febră şi respiraţie îngreunată. Profesor-doctor Emanoil Ceauşu, medic primar Boli Infecţioase şi Tropicale, consideră o scăpare a INSP nemenţionarea celor două simptome în definiţia de caz a bolnavului de COVID-19. „Noi avem un studiu în lucru, dar nu avem toate datele centralizate. Totuşi, trebuie spus că aproximativ o treime a pacienţilor rămâne fără miros şi gust. Uneori, parţial, dar de cele mai multe ori, total. Mai mult, la un procent important dintre pacienţi, acestea sunt simptomele de debut ale COVID-19, deci sunt importante pentru depistarea rapidă a celor infectaţi. Poate tocmai din acest motiv, pentru depistarea şi izolarea rapidă a celor infectaţi, OMS a inclus pierderea mirosului şi a gustului pe lista simptomelor importante ale COVID-19”, a precizat specialistul.

Prioritizările la testare

În respectivul document, INSP a transmis şi recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19. 13 categorii de persoane se testează cu prioritate, între acestea fiind persoanele simptomatice, contacţii direcţi simptomatici, gravidele aflate în izolare, pacienţii care necesită transplant şi pacienţii oncologici înainte de internarea în spital sau de procedurile de radioterapie. Dacă pacienţii oncologici sunt copii care se internează cu un părinte, şi acesta este testat.

Conform INSP, vor mai avea prioritate la testare echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant (la fiecare două săptămâni), pacienţii asimptomatici cu imunosupresie (cu maximum 48 de ore înainte de internarea în spital), pacienţii hemodializaţi şi persoanele instituţionalizate (de două ori pe lună). În fine, vor mai avea parte de testare în regim de urgenţă gravidele asimptomatice care au fost contact direct cu un caz confirmat şi personalul medico-sanitar şi auxiliar asimptomatic în cazul unui contact direct cu caz confirmat.

Când sunteţi un contact direct

INSP a schimbat şi modul în care este definit contactul direct al unei persoane infectate cu noul coronavirus, care necesită testarea imediată. Este vorba de persoanele care locuiesc în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19, care au avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor) sau cele care au avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 metri şi cu o durată de minimum 15 minute. În plus, tot contact direct este considerată o persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 metri.

Victime COVID-19, indiferent de comorbidităţi

Şi în noua definiţie de caz pusă la punct de INSP se păstrează menţiunea că decesul unui bolnav de COVID-19 nu poate fi atribuit unor comorbidităţi, indiferent de gravitatea acestora. „Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportată ca şi cauză a decesului, independent de condiţiile medicale preexistente care se suspectează că au favorizat evoluţia severă a COVID-19”, se arată în document.