UPDATE Cinci spitale din Bucureşti, afectate de un atac ciberbetic. SRI: Atacul nu este de mare complexitate

UPDATE „Din datele pe care le detinem pana acum, urmare a semnalarilor primite de CERT RO la nr special 1911 si transmise mai departe catre Centrul National Cyberint am constatat ca sunt afectate de ransomware ul BadRabbit 4 spitale: Victor Babes - Bucuresti, Husi, Dorohoi si Carbunesti. O echipa a CNC a plecat la Victor Babes pentru a analiza situatia si a ridica artefactele care ne permit sa intelegem cum are loc infectia si ce masuri trebuie luate pt a o opri. Din analizele preliminare efectuate reise faptul ca pt oprirea infectiei este suficienta intalarea oricarui produs antivirus recunoscut in domeniu. Cel mai probabil infectia se bazeaza pe inginerie sociala (pacalirea utilizatorului) si nu pe exploatarea unei vulnerabilitati (slabiciuni) a sistemului. Ransomwareul nu este de mare complexitate, fiind detectabil de catre orice produs antivirus clasic”, a transmis Serviciul Român de Informaţii.

Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a anunţat joi că instituţia va sesiza DIICOT, după atacurile cibernetice din spitalele din Capitală, susţinând că în trecut au mai existat astfel de situaţii, iar într-un caz autorităţile au plătit 10.000 de euro pentru recuperarea datelor.



"Este sigur că voi face plângere la DIICOT", a declarat Sorina Pintea, pentru Mediafax. „În 2017 a avut loc un atac informatic la un spital din Maramureş, Sighetu Marmatiei, s-au identificat hackerii respectivi, erau din altă ţară, s-a plătit suma de 10.000 de euro". Întrebată dacă există o modalitate legală de a plăti aceste sume, ministrul Sănătăţii a spus: "există modalităţi legale. S-a luat legătura cu Curtea de Conturi. 10.000 de euro sunt nimic faţă de datele stocate acolo".







„În acest moment sunt îngreunate internările, este îngreunată eliberarea reţetelor. Sunt cam cinci spitale în Bucureşti (îna ceastă situaţie - n.r.)”, a declarat joi, Sorina Pintea pentru EuropaFM.

Ministrul Sorina Pintea a precizat că a transmis o informare către instituţiile din subordine cu recomandări de la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. „În cursul zilei de ieri (miercuri,n.r.), am primit o informare de la Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică ce a identificat în ultima perioadă o creştere semnificativă a atacurilor cibernetice. În acest sens, ne-au fost transmise nişte recomandări pe care noi, cu celeritate, le-am transmis direcţiilor de sănătate publică şi instituţiilor din subordine, spre a fi transmise spitalelor existente pe teritoriul României”, a spus ministrul la Digi24. Pintea a mai subliniat că pacienţii sunt afectaţi de acest atac: „În primul rând, documentele din spital sunt eliberate dintr-un sistem informatic care, dacă este blocat, îngreunează activitatea de internare, de eliberare a reţetelor. Pierderea datelor ar fi o problemă majoră, de neconceput”.

Specialiştii Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică spun că au identificat o creştere semnificativă a atacurilor cu aplicaţii maliţioase la nivel naţional, atenţia fiind îndreptată asupra sistemelor informatice din spitale.

„Din notificările primite, CERT-RO a identificat o creştere semnificativă a atacurilor cu aplicaţii maliţioase de tip ransomware la nivel naţional în ultima perioadă, observându-se că, pe lângă utilizatorii casnici, atacatorii şi-au îndreptat atenţia în special către instituţii din domeniul sănătăţii, numărul entităţilor afectate fiind în creştere”, se arată pe site-ul Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică.

