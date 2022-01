Cîmpeanu: Directorii şcolilor cu rată mică de vaccinare vor fi schimbaţi

Dacă rata de incidenţă este de peste 3 la mie - şi rata de vaccinare a angajaţilor, sub 60 - , începând de lunea viitoare şcolile acelea intră în online”, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, luni. Anunţul a fost făcut în urma unei videoconferinţe cu inspectorii şcolari la care s-a abordat şi problema vaccinării angajaţilor în şcoli.

„Vom lua măsuri drastice”

Anterior videoconferinţei, ministrul a declarat că directorii şcolilor cu rată mică de vaccinare vor fi schimbaţi din funcţie. Acesta a mai spus că vor fi luate măsuri chiar la nivelul inspectoratelor şcolare. „Rata de vaccinare în învăţământ este mai mult decât dublă faţă de rata de vaccinare naţională. Profesorii s-au vaccinat mai mult decât dublu faţă de media naţională, peste 70% sunt vaccinaţi. Avem 14.000 de şcoli în care rata de vaccinare este de peste 60%, din care peste 2.000 de şcoli au rata de vaccinare de 100%. Deci, absolut toţi, nu numai cadre didactice – profesori, învăţători educatori –, dar şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic sunt vaccinaţi. Şcolile sunt un exemplu, din această perspectivă, a vaccinării. Sigur, avem şi situaţii, v-am spus, de la 14.000 până la 17.000 de şcoli erau sub rata de vaccinare de 60% – 3.000 de şcoli –, aceasta era situaţia la ultima interogare”, a spus Cîmpeanu.

Iar aceste şcoli sunt din toate judeţele României, a adăugat acesta: „Atunci când ai o rată de vaccinare de 50%, 55%, sub 60%, putem să mai găsim explicaţii, dar atunci când ai o rată de vaccinare – şi avem câteva şcoli cu rata de vaccinare de 10% – (mai mică – n.r.), acolo este clar că directorul şcolii, conducerea şcolii nu a avut o abordare proactivă pentru a încuraja vaccinarea. Ca să nu presupun ca au existat şi îndemnuri împotriva vaccinării din partea acelor directori. Vom lua măsuri dintre cele mai drastice, în cadru legal”.

28 de şcoli din Ilfov, codaşe la vaccinare

Ministrul nu a făcut publice şcolile codaşe la vaccinare, dar a spus că din 271 de unităţi şcolare din judeţul Ilfov, 28 aveau, potrivit ultimei raportări, o rată de vaccinare sub 60%. „În Bucureşti, în cele 655 de unităţi de învăţământ, la ultima raportare, 57 erau sub 60%. La fel, rămân localităţile cu incidenţă de peste 3 la mie şi rată de vaccinare de sub 60% când, în toate şcolile aflate în această situaţie, se va trece la cursuri online”, a spus Cîmpeanu.

Cum procedează Austria

Elevii şi profesorii din Austria sunt obligaţi să se testeze de 3 ori pe săptămână. Două dintre teste trebuie să fie PCR. Testele de acest tip sunt gratuite. Guvernul le-a recomandat părinţilor să testeze copiii şi în acest weekend, înainte de întoarcerea din vacanţă. În şcoală se poartă obligatoriu mască FFP2.