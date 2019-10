Mecanismul proiectului:

„Pentru orice produs vândut în perioada Aprilie - August 2018, Cersanit investeşte 1% din valoarea vânzărilor pentru renovarea băilor din şcolile publice româneşti.” În campanie au participat toate produsele Cersanit comercializate în România. Investitia rezultată din campanie: 406.785 RON

Au fost selectate 10 şcoli din 8 judete. Număr de copii care frecventează şcolile selectate (2018): 1707. Număr de grupuri sanitare: 96. Produse Cersanit: obiecte sanitare 321 şi gresie şi faianţă 1540 mp.

Despre produsele CERSANIT alocate:

Am dorit să asigurăm noul standard de igienă în băile renovate de CERSANIT şi am alocat în proiect 56 vase de toaletă COMPACT care au capac WC închidere lentă inclus şi sunt parte din colecţia ARTECO (poza baie ARTECO cu titlu de prezentare) cu tehnologia CLEAN ON integrată.

Acolo unde am avut spaţiu am oferit colecţia ETIUDA: lavoar şi vas de toaletă COMPACT + capac WC, dedicată persoanelor cu dizabilităţi - un standard modern pentru spaţiile publice.

Alte produse din portofoliul CERSANIT care au ajuns în şcolile selectate: lavoar, semipedestal şi urinar din colecţia PRESIDENT (poza baie PRESIDENT cu titlu de prezentare).

O noutate în piaţa românească este categoria de baterii pentru baie. În proiect am alocat bateria pentru lavoar cu un singur mâner din colecţia AMET (foto) cu Air Aerator, cartuş ceramic fiabil şi 7 ani garanţie.

„În România comunităţile defavorizate din zonele rurale au nevoie de ajutorul nostru. Sectorul privat se poate implica şi poate aduce schimbări pozitive, aşa cum proiectul Cersanit a reuşit să schimbe radical viaţa a peste 1700 de copii care frecventează cele 10 şcoli din proiect. Am investit resursele CERSANIT acolo unde nevoile sunt cele mai mari: peste 300 obiecte sanitare precum şi susţinerea costurilor de renovare a băilor.” a spus Janos Lupas-Ticu – Director Vânzări CERSANIT Sudul Europei.

„România este o piaţă care aduce provocări în orice industrie, iar piaţa materialelor de construcţie nu face excepţie . În pofida tuturor provocărilor CERSANIT a realizat un proiect inedit de investiţie în comunitate, care îmbunătăţeşte viata societăţii. Astăzi suntem mândri pentru ca am renovat 96 de grupuri sanitare din 10 şcoli aflate în 8 judeţe. Ne propunem sa continuăm investiţia în comunităţile romanesti si vom alege noi proiecte pe care sa le sprijinim.” a spus Adrian Dinu – Director Vânzări CERSANIT România.

. „În plus faţă de oferta brandului CERSANIT prin care îţi poţi renova baia cu tehnologii moderne, ne-am dorit să contribuim şi la bunăstarea comunităţilor din spaţiul rural. Prin aceasta iniţiativă am putut oferi resurse şi produse şcolilor din proiect care au astăzi un nou standard de igienă. În 2020 ne propunem proiecte noi care sa rezoneze cu valorile principale CERSANIT: calitate şi universalitate” a spus Alina Mureşan, Head of Marketing, CERSANIT Sudul Europei.