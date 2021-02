CEO Pfizer: „COVID-19 va rămâne cu noi pentru totdeauna!“. Ce spune despre noile tulpini şi refuzul vaccinului

Există o diferenţă mare între modul în care se vorbeşte despre noul coronavirus în România şi discuţiile privind pandemia în afara ţării.

Noul coronavirus nu va „trece“ însă nicicând. Şi va rămâne cu noi pentru totdeauna. Asta deşi, şocant, dar adevărat, şi acum avem oameni în ţară, mediatizaţi agresiv, care susţin că boala COVID-19 va fi eradicată complet, în viitorul apropiat. „Vreau să elimin virusul de pe teritoriul ţării noastre şi să avem şi noi sub 100 de cazuri pe zi, ca să ne aşteptăm, în linişte, vaccinarea care ne va duce la zero cazuri pe zi“, scria, de curând, biostatisticianul Octavian Jurma pe pagina sa de Facebook.

Acesta e genul de mesaj care ar stârni, probabil, zâmbete ironice, în afara României. Pentru că, atunci când vedem ce spun oamenii din fruntea companiilor famaceutice care au inventat vaccinurile anti-COVID, devine şi mai clar o realitate incontestabilă: noul coronavirus va rămâne printre noi, pentru totdeauna.

Acest lucru a fost spus, săptămâna trecută, de Stephane Bancel, CEO Moderna, şi a fost repetat acum de Albert Bourla, CEO Pfizer, într-un interviu acordat pentru Bloomberg.

Cât de speriaţi ar trebui să fim în privinţa noilor tulpine?

Albert Bourla: N-ar trebui să fim speriaţi deloc, ci avem nevoie să fim pregătiţi. De aceea, acum ne concentrăm pe un sistem foarte bun de monitorizare, astfel încât, de fiecare dată când apare o nouă tulpină, să putem face teste, cel puţin în laboratoare, pentru a vedea dacă vaccinurile existente pe piaţă sunt eficace sau nu. Acum mult timp, am discutat despre posibilitatea apariţiei unei tulpine, în faţa căreia vaccinul de acum să nu ofere protecţia necesară. Şi am început să lucrăm la un proces care să ne dea posibilitatea dezvoltării altuia, foarte rapid. Acum, am început să şi implementăm acest proces.

Am discutat cu doctorul Anthony Fauci, care spunea că e deosebit de important administrarea rapelului în timp util, pentru că acest amănunt va face diferenţa în faţa noilor tulpini. Sunteţi de acord?

Absolut. Şi aş spune că, în orice scenariu, e foarte important să primiţi a doua doză de vaccin după perioada recomandată de studiile noastre. Care variază de la 19 la 42 de zile. Dacă rapelul e administrat, în această perioadă, vaccinul funcţionează. În caz contrar, există un risc.

Vaccinul pentru COVID-19 va deveni, în timp, ca cel administrat pentru gripa sezonieră?

N-aş exclude asta. Dacă m-aţi fi întrebat acum două luni, aş fi zis „Da, e o posibilitate“. Dacă mă întrebaţi astăzi, cred că e o posibilitatea foarte mare. Nu ştim încă, dar, din ce vedem, COVID-19 va rămâne cu noi, pentru totdeauna. Dar, de asemenea, se pare că avem armele necesare pentru a face din COVID-19 ceea ce e gripa sezonieră, astăzi. Ceea ce înseamnă că această boală nu ne va mai strica vieţile şi economia. Doar că avem nevoie să fim foarte vigilenţi, în privinţa noilor tulpine. Şi trebuie să fim foarte vigilenţi, în ceea ce priveşte vaccinarea oamenilor.

Recent, aţi spus că se pot obţine şase doze de vaccin din fiecare fiolă livrată de Pfizer, pe când, înainte, era vorbă de cinci doze. De unde a apărut această schimbare?

Obţinerea celor şase doze dintr-o fiolă n-a fost o surpriză pentru noi. Doar că, atunci când am făcut studiile clinice, le-am făcut pe cinci doze. Iar când am depus documentaţia pentru obţinerea autorizaţiilor necesare, încă n-aveam datele validate pentru şase doze dintr-o fiolă. Am întrebat Europa: „Vreţi să mai aşteptaţi câteva săptămâni până vom obţine autorizaţia pentru şase doze şi apoi să începem livrarea vaccinului?“. „Nu. Aplicaţi pentru şase doze şi, când aveţi datele necesare, să ni le daţi şi nouă“. Aşadar, când am obţinut datele necesare pentru şase doze, le-am oferit nu doar Europei, ci şi tuturor organizaţiilor de la care am luat aprobările. Ceea ce e foarte important pentru că, iniţial, o doză de vaccin era irosită. Rămânea în fiolă şi era aruncată. Acum, aşa ceva nu se va mai întâmpla.

Au fost foarte multe discuţii în Uniunea Europeană despre dozele necesare de vaccin. Ministrul german al Sănătăţii chiar a vorbit despre interzicerea exportului. Practic, Pfizer şi celelalte companii farmaceutice care produc vaccinul în Europa n-ar fi avut dreptul de a-l exporta în afara UE. Cum comentaţi?

Nu cred că e o idee bună nici măcar să insinuăm că cineva poate interzice exportul unui vaccin. Să nu uităm că foarte multe materiale necesare producerii dozelor ajung în diferite ţări din afara Europei. Aşadar, dacă cineva interzice exportul, cum ar reacţiona partea cealaltă? Ar fi o situaţie în care ar pierde toată lumea şi nu una care ar ajuta Europa. Ceea ce facem, colaborând cu toată lumea, e să încercăm să ne mărim drastic capacitatea de producţie. Am şi anunţat că avem un plan foarte solid de a produce, anual, două miliarde de doze vaccin pentru COVID-19. Înţeleg că toată lumea vrea ceva care poate redeschide economia şi poate salva vieţi. Şi recomand răbdare, astfel încât să reuşim să ne facem treaba şi să livrăm pentru toţi. Există multe tensiuni, fiindcă vorbim despre frică. Aşa că, haideţi să ne liniştim cu toţii şi să ne facem treaba.

În cât timp va apărea un vaccin Pfizer pentru care să nu fie nevoie de stocare la temperaturi extrem de scăzute?

Lucrăm deja la mai multe soluţii care să uşureze stocarea dozelor. E un proiect în care am avansat foarte mult. De aceea, cred că vom trece la studiile clinice asupra oamenilor, în prima jumătate din acest an.

Vreau să vorbesc despre oamenii cărora le e frică să facă acest vaccin. Ce faceţi, concret, pentru a scăpa oamenii de această frică? Sau considerati că asta e misiunea guvernelor?

Nu. Cred că asta e misiunea tuturor. E o misiune pentru dumneavoastră, ca jurnalist, şi e o misiune pentru fiecare guvern în parte, e o misiune pentru fiecare om de ştiinţă. Ce le-aş transmite celor care le e frică să facă acest vaccin e că decizia lor, de a-l face sau nu, nu va afecta doar vieţile lor. Va afecta şi vieţile celorlalţi. Şi, cel mai probabil, va afecta vieţile oamenilor la care ţin cel mai mult, mă refer la cei cu care socializează cel mai des. Dacă nu faceţi acest vaccin, deveniţi veriga slabă care permite multiplicarea virusului. Aşadar, vă rog să vă gândiţi de două ori, înainte de a lua o asemenea decizie. Şi nu lăsaţi ca frica să vă stea în cale.

Sunteţi îngrijorat de posibilitatea ca ţările bogate să-şi vaccineze populaţia, iar ţările mai sărace să nu fie capabile de îndeplinirea acestui obiectiv? Ar fi un eşec, nu doar din punct de vedere moral, dar o asemenea situaţie poate contribui şi la apariţia noilor tulpini.

Într-o pandemie, sunteţi la fel de bine protejat, precum vecinul vostru. De aceea, e foarte important să nu lăsăm să se întâmple ceea ce aţi spus. Mai ales că vorbim despre decenţă, despre umanitate. Şi e nevoie ca toată lumea să aibă acces, în mod egal, la vaccin. În ţările sărace, Pfizer va livra acest vaccin după un sistem în care nu vom lua în calcul obţinerea unui profit.